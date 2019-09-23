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Обожают или обижаются? Владимир Остапчук рассказал, как звезды реагируют на его пародии

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.09.2019 - 20:31
Обожают или обижаются? Владимир Остапчук рассказал, как звезды реагируют на его пародии
Владимир Остапчук и его дочь (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Шоумен откровенно рассказал о реакции звезд на свои пародии

Владимир Остапчук – один из участников шоу Танцы со звездами 2019 – сегодня поглощен тренировками и репетициями. В самом начале проекта он рассказал, что собирается выкладываться на все 200%, и свое слово держит. Но о любимой работе, как и о создании пародий на звезд, также не забывает. Более того – ему удается это виртуозно совмещать.

Обожают или обижаются? Владимир Остапчук рассказал, как звезды реагируют на его пародииВладимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В одном из эфиров шоумен посягнул на святая святых – популярного певца Олега Винника, который в тот вечер был ведущим балкона. Зрители даже не сразу поняли, что на паркете не сам исполнитель. Номер имел огромный успех у поклонников пары, судьи в который раз отметили артистизм Владимира… А мы решили выяснить, как к пародиям Остапчука относятся сами звезды. О том, были негативные отзывы и обиды, мы спросили у него самого.

Обожают или обижаются? Владимир Остапчук рассказал, как звезды реагируют на его пародииШоумен любит делать пародии на звезд (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

По словам телеведущего и шоумена, его пародии любят не только поклонники, но и сами звезды. Владимир рассказал, что знаменитости совершенно не обижаются, а напротив: готовы занимать очередь на следующие «серии» и с нетерпением ждут новых выпусков. Были и такие случаи, когда звезды шоу-бизнеса предлагали вместе снять ролик.

Обожают или обижаются? Владимир Остапчук рассказал, как звезды реагируют на его пародииУкраинский шоу-бизнес очень лояльный, признается Владимир (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«У нас очень крутой шоу-бизнес. Возможно, в СМИ пытаются все так представить, что между артистами идут некие войны, но нет. У нас на сцене очень адекватные люди, все в хороших отношениях. Тем более что я за качественный юмор, я стараюсь никого не обидеть, но сделать правдиво. Все дело в самой шутке. Поэтому негативной реакции не было ни разу».

Напомним, свои пародии на звезд шоу-бизнеса и знаменитые хиты Владимир Остапчук начал снимать относительно недавно. И они сразу завоевали популярность – видео набирают миллионные просмотры на его YouTube-канале .

Также ранее Владимир рассказала о секретах семейного счастья.

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