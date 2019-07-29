"Обожаю": счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото

Ведущая весело провела время с мужем и сыном
Не так давно телеведущая Маша Ефросинина жаловалась подписчикам на большое количество свалившихся на нее дел и недостаток времени - мол, даже нормальное фото сделать некогда. Судя по всему, она не шутила, ведь какое-то время артистка действительно ничего не публиковала в сети - поклонники даже забеспокоились. Однако новая публикация знаменитости их успокоила - ведь Маша показала, как весело она провела время с любимой семьей.
На красочных фото запечатлен семейный уикенд ведущей с мужем Тимуром Хромаевым и сыночком Сашей. Они отправились на прогулку в парк, при этом Ефросинина блистала красном платье в пол с оголенными плечами. Она дополнила летний образ повязкой на голове и солнцезащитными очками.
Фото: Маша Ефросинина с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)
Семейство наслаждалось неспешными прогулками, а также покаталось на забавном паровозике.
Фото: Маша Ефросинина с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)
На одном из кадров папа трогательно несет сыночка на плечах.
"Обожаю", - подписала Маша милые фотографии.
Фото: Маша Ефросинина с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры оставили много теплых слов замечательной и красивой семье. Некоторые также поинтересовались, почему с ними не было дочери Ефросининой - Наны.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, что Маша Ефросинина засветила стройные бесконечные ноги на пляже испанского острова Ибица.
Ранее Маша Ефросинина побывала в ночном клубе на испанкой Ибице. Телеведущая от души повеселилась на вечеринке под открытым небом.