Обнаженная дочь Оли Поляковой озадачила сеть провокационным видео из ванной

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова выложила в сеть неоднозначное видео

Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша давно и весьма успешно ведет свой микроблог, где у нее уже 158 тысяч подписчиков. При этом порой девушка выкладывает неоднозначные и откровенные публикации. Так, на этот раз юная блогерша озадачила "эстетическим" видео из ванной.

В своем Instagram она опубликовала провокационный ролик, в котором запечатлена сидящей в ванне. Маша полностью обнажена, однако видео снято до начала груди, так что ничего слишком пикантного она не показала. Девушка будто бы подпевает играющему треку, а в конце льет воду себе на голову.

На еще одном коротком видео Полякова с ярким макияжем и серьгами-крестиками читает рэп, лежа на кровати и снимая свое лицо крупным планом.

Также Маша запостила романтическое селфи со своим парнем, на котором видны лишь части их лиц.

Маша Полякова поделилась фото с бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Как вам такое эстетическое видео?" - поинтересовалась дочь певицы у подписчиков.

На публикацию отреагировала и звездная мама Марии.

"Маша! Иди спать! Завтра в школу", - написала Оля Полякова.

В ответ та заявила: "Еще рано".

Мнения пользователей сети разделились - кто-то оценил горячий контент девушки, другие же возмутились, что такие видео не подобает показывать в ее возрасте.

Малая ещё для таких видео

Ну ещё обнаженки не хватает, не по возросту

Извини за вопрос, но мама не против такого?

Какое будущее нас ждёт с такой молодежью?

Талант

Это очень эстетично . Просто ваууу

А я маме твоей покажу

Мами надають приклад своїм дітям і от вам приклад. Оля виставляє себе в таких образа а донька повторює

что можно ожидать от Маши,если мама на сцене в трусах ????

Умница!! ТЫ СУПЕР!!!

Красивая и очень сексуальная девчонка

Скриншот комментариев

Ранее 15-летняя дочь Оли Поляковой в купальнике показала фото из бассейна.

К слову, Маша Полякова показала дефиле в необычных условиях и пожаловалась на обратную сторону карьеры модели.