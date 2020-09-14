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Обнаженная дочь Оли Поляковой озадачила сеть провокационным видео из ванной

Понедельник 14 сентября 2020 14:32
Обнаженная дочь Оли Поляковой озадачила сеть провокационным видео из ванной
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Маша Полякова выложила в сеть неоднозначное видео

Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша давно и весьма успешно ведет свой микроблог, где у нее уже 158 тысяч подписчиков. При этом порой девушка выкладывает неоднозначные и откровенные публикации. Так, на этот раз юная блогерша озадачила "эстетическим" видео из ванной.

В своем Instagram она опубликовала провокационный ролик, в котором запечатлена сидящей в ванне. Маша полностью обнажена, однако видео снято до начала груди, так что ничего слишком пикантного она не показала. Девушка будто бы подпевает играющему треку, а в конце льет воду себе на голову.

На еще одном коротком видео Полякова с ярким макияжем и серьгами-крестиками читает рэп, лежа на кровати и снимая свое лицо крупным планом.

Также Маша запостила романтическое селфи со своим парнем, на котором видны лишь части их лиц.

Обнаженная дочь Оли Поляковой озадачила сеть провокационным видео из ванной

Маша Полякова поделилась фото с бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Как вам такое эстетическое видео?" - поинтересовалась дочь певицы у подписчиков.

На публикацию отреагировала и звездная мама Марии.

"Маша! Иди спать! Завтра в школу", - написала Оля Полякова.

В ответ та заявила: "Еще рано".

Мнения пользователей сети разделились - кто-то оценил горячий контент девушки, другие же возмутились, что такие видео не подобает показывать в ее возрасте.

  • Малая ещё для таких видео
  • Ну ещё обнаженки не хватает, не по возросту
  • Извини за вопрос, но мама не против такого?
  • Какое будущее нас ждёт с такой молодежью?
  • Талант
  • Это очень эстетично . Просто ваууу
  • А я маме твоей покажу
  • Мами надають приклад своїм дітям і от вам приклад. Оля виставляє себе в таких образа а донька повторює
  • что можно ожидать от Маши,если мама на сцене в трусах ????
  • Умница!! ТЫ СУПЕР!!!
  • Красивая и очень сексуальная девчонка

Обнаженная дочь Оли Поляковой озадачила сеть провокационным видео из ванной

Скриншот комментариев

Ранее 15-летняя дочь Оли Поляковой в купальнике показала фото из бассейна.

К слову, Маша Полякова показала дефиле в необычных условиях и пожаловалась на обратную сторону карьеры модели.

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Новости Украины Новости шоу-бизнеса Оля ПоляковаМаша Полякова
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