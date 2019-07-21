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Обалденный пресс! Оля Полякова в бикини произвела фурор "морским" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.07.2019 - 16:19
Обалденный пресс! Оля Полякова в бикини произвела фурор "морским" фото
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица поразила поклонников стальным прессом

Оля Полякова не стесняется демонстрировать свою стройную фигуры во всей красе. "Королева ночи" даже рискнула сняться голой во время отдыха на экзотических курортах, причем сделала это дважды – полностью разделась на пляже Мальдив и повторила легендарное фото в Египте. Поклонники с интересом рассматривают откровенные снимки "суперблодинки",  восторгаясь ее волнительными изгибами и бесконечными ногами. Впрочем, не обходится и без порции критики от недоброжелателей, но на них Оля не обращает внимания, продолжая радовать пикантными кадрами сеть.

На странице в Instagram она показала эффектное фото в яхте. Оля позирует, сидя на перилах. На ней – цветастый купальни-бикини и солнечные очки, а ветер развивает белокурые локоны. Вокруг – бескрайние морские просторы и скалистый берег вдалеке.

"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!" - поделилась жизненной мудростью звезда.

Обалденный пресс! Оля Полякова в бикини произвела фурор &quot;морским&quot; фото

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники начали живо интересоваться, где отдыхает артистка, на что та лишь скептически ответила: "Отпуск мне только снится". В сториз Оля пояснила, что снимок был сделан ранее, а сейчас она направляется в самолете на гастроли. Кстати, звездным соседом певицы оказался … Дан Балан!

Обалденный пресс! Оля Полякова в бикини произвела фурор &quot;морским&quot; фото

Скриншот комментариев

Фото вызвала ажиотаж среди пользователей сети, которые оценили фигуру знаменитости, а особенно ее стальной пресс.

"Оля, классный животик, подтянутый. Я тоже к такому стремлюсь", "Шикарный вид, с шикарной изюминкой в центре фотографии", "Красотка", "Оля, Вы богиня! Нельзя быть на свете красивой такой!", "Очень красивая! Вид и Вы завораживаете!", "Ого, вот это пресс!", "Вы очень красивая!", "Кукла Барби", "Русалка", "Обалденный пресс", "Крутая", "Огонь!", "Олечка, ты всегда на высоте, королева!" - с восторгом писали фаны.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что дочка Оли Поляковой, Маша покорила утратрендовым образом с велосипедками и топом.

Ранее Оля Полякова сравнила себя с Ким Кардашьян, чем озадачила поклонников.

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