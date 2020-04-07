ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нужно что-то отрезать: солистка The Hardkiss откровенно рассказала о пластике

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 19:29
Нужно что-то отрезать: солистка The Hardkiss откровенно рассказала о пластике
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Артистка дала честный ответ всем интересующимся

У всех знаменитостей есть как преданные поклонники, так и хейтеры - и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина не исключение. К примеру, многие считают, что ее яркая красота - не совсем натуральная и что певица делала вмешательства в свою внешность. В рубрике "Хейтеры атакуют" программы "Жизнь известных людей" артистка, которая недавно поразила чувственным дуэтом с Тиной Кароль, дала откровенные ответы на некоторые провокационные утверждения.

Юлия с юмором отреагировала на сплетни о своих пластических операциях, заявив, что в таком случае хирург ей попался не очень умелый.

"Да если бы! Нос большой, губы кривые. Если это работа пластического хирурга, то ему нужно что-то отрезать", – ответила исполнительница.

Также некоторые недоброжелатели писали, что The Hardkiss — группа одного хита. У Саниной нашелся ответ и на это утверждение.

"Интересно какого. Не считаю так, у нас несколько хитов, два – как минимум. Группа двух хитов. А еще мы пишем альбом сейчас, в котором еще 15 хитов. Поэтому уже группа 17 хитов. Аминь!" – считает певица.

Нужно что-то отрезать: солистка The Hardkiss откровенно рассказала о пластике

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Отличился и комментарий о том, что бородач из The Hardkiss уже слишком часто пристает к певице, и не ревнует ли муж артистку.

"Инсайдерская информация. Тот бородатый и есть мой муж. Если вы про того бородатого, про которого я думаю", — с улыбкой ответила звезда.

А на вопрос, почему она не выставляет в сети фото в одном купальнике, Юлия ответила так: "У меня все в порядке с фигурой. Но у меня есть мэн и он у меня имеет право спросить, почему я в купальнике".

Нужно что-то отрезать: солистка The Hardkiss откровенно рассказала о пластике

Фото: Юлия Санина с мужем (instagram.com/the_hardkiss)

Ранее Юлия Санина призналась в интервью, что у них с мужем и коллегой по группе The Hardkiss Валом Бебко был сложный период в отношениях, когда они едва не развелись. По словам звезды, это было через год или два после рождения сыночка Даниила. Однако им удалось все наладить и сохранить любовь и семью.

Казалось, что все рухнет: солистка The Hardkiss призналась, что чуть не развелась с мужем Косатка: The Hardkiss "ушли под воду" ради мистического клипа (видео)
Новости Украины The HARDKISSЮлия Санина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь