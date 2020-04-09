Нужно кайфовать от возраста: Злата Огневич откровенно призналась, делает ли "уколы красоты"

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата также поделилась рецептом любимого домашнего скраба

Злата Огневич находится на домашней изоляции, как и многие ее коллеги. При этом на карантине певица зря времени не теряет и готовится удивлять новыми композициями. Тем временем исполнительница также выходит в прямые эфиры с интервью. К примеру, на днях Огневич пообщалась с телеведущей Алиной Шаманской, которая на своей instagram-страничке в прямом эфире расспросила Злату о ее секретах красоты.

“Очень важно себя полюбить! В тот момент, когда я себя полюбила и начала принимать себя, какая я есть (со всеми складками, морщинками и всем прочим), я начала реально кайфовать от жизни. Я бы сказала, лет в 30 приходит такое сознание. После 30 лет я поняла: “Вау, так вот же оно, вот кайф начинается”, — рассказывает Злата.

Не обошла Злата тему “уколов красоты”. И призналась, к каким процедурам прибегала и прибегает в кабинете косметолога.

“Я витамины пробовала, мезотерапию или биоревитализацию — такое что-то поверхностное. И я для себя поняла, что когда ты то делаешь систематически, то не очень хороший эффект получается. Гиалуронка (ред. — гиалуроновая кислота) притягивает воду, и ты становишься похож на шарик. Я начала искать альтернативу. У моего косметолога есть лазер в виде большого пистолета, который пронзает вспышками кожу, вплоть до кости, и можно сделать различные вариации процедур. Например, подтяжку лица, можно сделать лоб без морщин, подтянуть веки и т.д. Но это больно! Я себе делаю где-то раз в полгода эту процедуру. Потому что я очень боюсь нитей под кожей. Я видела жертв этих нитей с перекошенным лицом, улыбкой, глазами. И я думаю, что лучше буду делать себе периодически лазер. Да, может быть не такой “вау-эффект” будет, но это безопасно. Я в это верю”, — улыбается Огневич.

“А уколы красоты… Ну, может быть, глазки потом подколоть. Я вообще не против! Когда придет время, что нужно будет делать инъекции и поддерживать красоту уколами — ОК. А пока я буду оттягивать это время”, — честно признается Огневич.

Ведущая Алина Шаманская уточнила у Златы, “подкалывала” ли она когда-нибудь губы, что особенно популярно сейчас среди красоток.

“Я себе делала гиалуронку, которая просто как витамины, рассасывается. Но я для себя не увидела какого-то эффекта. Потому, я думаю, после 40 лет я что-то буду делать. Потому что губы имеют особенность “усыхания”. В детстве такие пухленькие, а потом с возрастом начинают “скручиваться”, — отмечает Огневич.

При этом исполнительница мотивирует: “Считаю, что от каждого возраста нужно кайфовать! Значит, что-то с самооценкой не то, если тебе доставляет удовольствие только твой внешний вид. Надо гармонию находить во всем и в возрасте — тоже”.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также Злата пьет коллаген.

“Я заметила, когда я пью часто коллаген, я лучше тянусь — мне легче садиться в шпагаты, легче делать стретчинг. Но его нужно пить регулярно и долго — хотя бы полгода. И добавлять лимон — он лучше усваивается с витамином С. Я просто помешана на “бадах”, витаминах.. Когда я стала пить витамины, я перестала вот так крепко болеть с температурой. Вот уже два года я была в компаниях с людьми, которые на меня кашляли и чихали. Видимо, для моего иммунитета этого не хватало”, — делится своими секретами красоты Огневич.

При этом Злата сама себе “прописала” такой комплекс. Так как Злата не ест мясо и молочные продукты. Поэтому решила, что нужно дополнительно поддержать свой организм.

А вот на вопрос, как певица относится к домашним маскам из натуральных ингредиентов Злата категорична:

“Девчонки, я считаю, что это все неэффективно. Это может быть эффективно, если вы нанесете, например, белок для какого-то лифтинг-эффекта. Но этот эффект сохраняется в течение часа. Ну наверное неспроста фармацевтические компании тратят миллионы на разработки инновационных продуктов, внедряют нанотехнологии, содержат огромный штат сотрудников… Все для того, чтобы в этой маленькой баночке крема был уникально подобранный набор. Чтобы ты нанесла и маска работала всю ночь. И эту маску ты делаешь через день и выглядишь прекрасно. Ну не работают домашние средства. Максимум я себе делаю скраб из кофе. Три столовые ложки молотого кофе, три ложки тростникового сахара, добавляю мед или кокосовое масло и немного геля для душа. И вот делаю такой скраб”, — рассказывает Злата Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич неожиданно призналась, что готова на ЭКО-оплодотворение.