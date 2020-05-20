Нужна валерьянка: Макс Михайлюк и Даша Ульянова серьезно поссорятся в финале шоу Холостяк-10

Даша не на шутку взволновала поклонников
Уже в эту пятницу, 22 мая состоится финал самого романтического реалити - Холостяк-10 на СТБ. Главный герой проекта Макс Михалюк после десятков свиданий и бесед с девушками наконец выберет одну, с которой захочет продолжить отношения. На проекте оставили всего две девушки - Дана Оханская и Даша Ульянова. Эмоции и напряжение нарастает. Тем временем съемочная команда не перестает интриговать поклонников шоу. Неужели в финале Холостяка-10 Макс не на шутку поссорится с Дашей - одной из самых сильных участниц реалити?
Так, на своей инстаграм-страничке Даша опубликовала анонс уже двенадцатого выпуска Холостяка-10, который покажут в пятницу. В коротком видеоролике вновь показана любовная история Макса и Даши. Как показано в видео анонсе влюбленные проведут целый день вместе. И Даша даже почувствует себя невестой.
Для девушки будет все, о чем она мечтала: много объятий и поцелуев, романтическая поездка в Барселону и романтический ужин при свечах.
Однако в конце этого романтического дня что-то пойдет не так. Пара неожиданно поссорится, холостяк покинет свидание, а Даша расплачется.
“Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого”, - в слезах проговорит “холостячка”.
Неужели Ульянова перестанет быть главной претенденткой на сердце Михайлюка?
Сама же Даша прокомментировала видео следующим образом: “Уже в эту пятницу финал”. И оставила смайлик в слезах.
Видео: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Фолловеры Даши пришли в легкое замешательство и поспешили прокомментировать тревожный анонс. Хотя некоторые не поверили, что Макс и Даша в финале действительно серьезно поссорятся:
Скриншот комментариев: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Даша Ульянова и Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Напомним, Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах.
Автор: Юля Петрова