Нужна валерьянка: Макс Михайлюк и Даша Ульянова серьезно поссорятся в финале шоу Холостяк-10

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша не на шутку взволновала поклонников

Уже в эту пятницу, 22 мая состоится финал самого романтического реалити - Холостяк-10 на СТБ. Главный герой проекта Макс Михалюк после десятков свиданий и бесед с девушками наконец выберет одну, с которой захочет продолжить отношения. На проекте оставили всего две девушки - Дана Оханская и Даша Ульянова. Эмоции и напряжение нарастает. Тем временем съемочная команда не перестает интриговать поклонников шоу. Неужели в финале Холостяка-10 Макс не на шутку поссорится с Дашей - одной из самых сильных участниц реалити?

Так, на своей инстаграм-страничке Даша опубликовала анонс уже двенадцатого выпуска Холостяка-10, который покажут в пятницу. В коротком видеоролике вновь показана любовная история Макса и Даши. Как показано в видео анонсе влюбленные проведут целый день вместе. И Даша даже почувствует себя невестой.

Для девушки будет все, о чем она мечтала: много объятий и поцелуев, романтическая поездка в Барселону и романтический ужин при свечах.

Однако в конце этого романтического дня что-то пойдет не так. Пара неожиданно поссорится, холостяк покинет свидание, а Даша расплачется.

“Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого”, - в слезах проговорит “холостячка”.

Неужели Ульянова перестанет быть главной претенденткой на сердце Михайлюка?

Сама же Даша прокомментировала видео следующим образом: “Уже в эту пятницу финал”. И оставила смайлик в слезах.

Видео: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Фолловеры Даши пришли в легкое замешательство и поспешили прокомментировать тревожный анонс. Хотя некоторые не поверили, что Макс и Даша в финале действительно серьезно поссорятся:

Этот СТБ как обычно напугает в анонсе, а потом все будет хорошо

Мы не верим этим тизерам на СТБ

Умеют смонтировать интригу

Боже если Дана, я побреюсь налысо

Даааша, так хочу саме тебе бачити з цією обручкою

О господи, хоть бы сердце не остановилось от этого финала

Блин я думаю валерьянкой я не обойдусь ,надо бутылочку чего нибудь покрепче

Дашуличка, девочка моя, хоть бы это была тыыы!!!! Кривой Рог за тебя!

По цьому зразу видно, що Даша виграє. Закинули інтригу, тіпа Макс пішов.

Очень хочу что бы Даша победила. Но шо то глубоко в душе подсказывает, что Богдана победит

Скриншот комментариев: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова и Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Напомним, Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах.

Автор: Юля Петрова