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Нужна валерьянка: Макс Михайлюк и Даша Ульянова серьезно поссорятся в финале шоу Холостяк-10

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 09:33
Нужна валерьянка: Макс Михайлюк и Даша Ульянова серьезно поссорятся в финале шоу Холостяк-10
Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша не на шутку взволновала поклонников

Уже в эту пятницу, 22 мая состоится финал самого романтического реалити - Холостяк-10 на СТБ. Главный герой проекта Макс Михалюк после десятков свиданий и бесед с девушками наконец выберет одну, с которой захочет продолжить отношения. На проекте оставили всего две девушки - Дана Оханская и Даша Ульянова. Эмоции и напряжение нарастает. Тем временем съемочная команда не перестает интриговать поклонников шоу. Неужели в финале Холостяка-10 Макс не на шутку поссорится с Дашей - одной из самых сильных участниц реалити?

Так, на своей инстаграм-страничке Даша опубликовала анонс уже двенадцатого выпуска Холостяка-10, который покажут в пятницу. В коротком видеоролике вновь показана любовная история Макса и Даши. Как показано в видео анонсе влюбленные проведут целый день вместе. И Даша даже почувствует себя невестой.

Для девушки будет все, о чем она мечтала: много объятий и поцелуев, романтическая поездка в Барселону и романтический ужин при свечах.

Однако в конце этого романтического дня что-то пойдет не так. Пара неожиданно поссорится, холостяк покинет свидание, а Даша расплачется.

“Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого”, - в слезах проговорит “холостячка”.

Неужели Ульянова перестанет быть главной претенденткой на сердце Михайлюка?

Сама же Даша прокомментировала видео следующим образом: “Уже в эту пятницу финал”. И оставила смайлик в слезах.

Видео: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Фолловеры Даши пришли в легкое замешательство и поспешили прокомментировать тревожный анонс. Хотя некоторые не поверили, что Макс и Даша в финале действительно серьезно поссорятся:

  • Этот СТБ как обычно напугает в анонсе, а потом все будет хорошо
  • Мы не верим этим тизерам на СТБ
  • Умеют смонтировать интригу
  • Боже если Дана, я побреюсь налысо
  • Даааша, так хочу саме тебе бачити з цією обручкою
  • О господи, хоть бы сердце не остановилось от этого финала
  • Блин я думаю валерьянкой я не обойдусь ,надо бутылочку чего нибудь покрепче
  • Дашуличка, девочка моя, хоть бы это была тыыы!!!! Кривой Рог за тебя!
  • По цьому зразу видно, що Даша виграє. Закинули інтригу, тіпа Макс пішов.
  • Очень хочу что бы Даша победила. Но шо то глубоко в душе подсказывает, что Богдана победит

Нужна валерьянка: Макс Михайлюк и Даша Ульянова серьезно поссорятся в финале шоу Холостяк-10

Скриншот комментариев: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Нужна валерьянка: Макс Михайлюк и Даша Ульянова серьезно поссорятся в финале шоу Холостяк-10

Даша Ульянова и Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Напомним, Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
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