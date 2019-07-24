"Ну хоть что-то выше": Леся Никитюк в ярком купальнике забавно пошутила над своим ростом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк даже посты в купальниках умеет сопровождать юмором

Леся Никитюк продолжает удивлять своих поклонников все новыми и новыми образами в купальниках. Только на этот раз – в закрытом. Так, на своей instagram-страничке украинская телеведущая опубликовала новое фото, продемонстрировав очередной пляжный образ. Никитюк позирует в закрытом купальнике с модным принтом в виде анималистичного принта (тренд сезона 2019) в сочетании с массивными золотыми цепями. Пляжный образ эффектно дополняет массивная золотая подвеска на шее, которая гармонично сочетается с таким же золотым принтом на купальнике.

Позирует Никитюк на фоне какого-то водоема, возможно, реки с зелеными берегами. Кстати, делеко на горизонте видим какой-то городской пейзаж… Однако самое главное, что Никитюк держит за спиной яркую доску для серфинга.

Как обычно, телеведущая подошла к своему новому посту с юмором, подписав его следующим образом:

"Есть еще что-то выше меня в этом мире", - смеется Леся.

Стильная Леся Никитюк в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, свой пост Никитюк также сопроводила хештегом #travel – путешествие. И в этом есть что-то символическое. Так как напомним, что на днях Никитюк приятно порадовала своих поклонников заявлением о возвращении в тревел-проект! Так, телеведущая записала короткое видео, в котором призналась поклонникам, что она действительно очень устала, но останавливаться не собирается. И да, она возвращается в тревел!

В этом свете напомним, что Никитюк стала популярной после участив в качестве одной из телеведущих шоу о путешествиях "Орел и Решка".

Поклонники же Леси поспешили прокомментировать ее новое фото в купальнике:

"Ваууу! Красотка! Выглядите на 16! Ноги богини!"

"Очень красиво, так держать!"

"Пальмы выше, надеюсь))"

"Стройная, красивая наша Леся!"

"Купальник огонь"

"Ух, какая красивая девушка"

"Леся, Вы Богиня!"

"Там де Леся там завжди свято, харизму ніхто не відміняв"

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк потрясла подтянутой фигурой в "хищном" бикини. Телеведущая покорила поклонников образом в сочном зеленом купальнике, как всегда, с анималистичным принтом. И кстати, новый пост был посвящен важной для творчества Никитюк теме. Тлеведущая отпраздновала новый рекорд - достижение 3 млн подписчиков в сети instagram.