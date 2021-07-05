ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нравится, какая я с ним: Богдан умилила домашним фото с Холостяком Заливако

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 16:32
Нравится, какая я с ним: Богдан умилила домашним фото с Холостяком Заливако Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Марина Настевич

Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан любит откровенничать с поклонниками в сети. Девушка делится своими секретами похудения и борьбы с депрессией, яркими снимками с отдыха с любимым и рассказывает о своих чувствах к нему. Так, турагент показала милые домашние кадры с Михаилом Заливако.

Уютные фото были опубликованы в Instagram-аккаунте Богдан.

Михаил и Анна запечатлены в простой домашней одежде - он в шортах и футболке, а она в джинсовых капри и белом топе.

Пара сидит на деревянной лестнице, при этом девушка села на ступеньку выше своего избранника и нежно обнимает его сзади, лучезарно улыбаясь.

Нравится, какая я с ним: Богдан умилила домашним фото с Холостяком ЗаливакоНравится, какая я с ним: Богдан умилила домашним фото с Холостяком Заливако

Анна Богдан поделилась, что ей нравится в отношениях с Холостяком (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан отметила, что с ним она может быть честной и искренней.

"Для меня комфортно тогда, когда с любимым человеком можно быть самой собой, шутить, дурачиться, не бояться высказать своё мнение и когда меня что-то не устраивает, мне важно понимать, что меня услышат. И я безумно рада, что Миша именно такой. Более того, мне очень нравится, какая я с ним", - откровенно поделилась избранница 11-го Холостяка.

В комментариях поклонники радуются за влюбленных и желают им счастья на долгие годы.

  • Это и есть настоящее счастье!
  • Красивая пара!!! Любви вам на долгие-долгие годы
  • Мне кажется, главное то, какая ты с человеком, которого любишь. И если Вы кайфуете от себя с Мишей - это ценно прям очень
  • Такі щасливі
  • Вы очень красивая пара
  • Я вас обожаю
  • Дуже красиві
  • Это самое крутое чувство
  • Безумно красивые
  • Ви чудові
  • Пара вы шикарная. Любви вам и понимания, вы прекрасны.
  • Слава Всевишньому, що ви разом! Докажіть всім, що ми недаремно голосували за вас! Бережіть і цінуйте один одного!
  • Котики муркотики!

Ранее мы сообщали, что "Холостяк" Михаил Заливако усадил на руки Анну Богдан и сделал итимное признание о любимой.

Читайте LITE в Google News
Холостяк Михаил Заливако
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет
ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет