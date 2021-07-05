Нравится, какая я с ним: Богдан умилила домашним фото с Холостяком Заливако

Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан любит откровенничать с поклонниками в сети. Девушка делится своими секретами похудения и борьбы с депрессией, яркими снимками с отдыха с любимым и рассказывает о своих чувствах к нему. Так, турагент показала милые домашние кадры с Михаилом Заливако.

Михаил и Анна запечатлены в простой домашней одежде - он в шортах и футболке, а она в джинсовых капри и белом топе.

Пара сидит на деревянной лестнице, при этом девушка села на ступеньку выше своего избранника и нежно обнимает его сзади, лучезарно улыбаясь.

Анна Богдан поделилась, что ей нравится в отношениях с Холостяком (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан отметила, что с ним она может быть честной и искренней.

"Для меня комфортно тогда, когда с любимым человеком можно быть самой собой, шутить, дурачиться, не бояться высказать своё мнение и когда меня что-то не устраивает, мне важно понимать, что меня услышат. И я безумно рада, что Миша именно такой. Более того, мне очень нравится, какая я с ним", - откровенно поделилась избранница 11-го Холостяка.

В комментариях поклонники радуются за влюбленных и желают им счастья на долгие годы.