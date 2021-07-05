Нравится, какая я с ним: Богдан умилила домашним фото с Холостяком Заливако
Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан любит откровенничать с поклонниками в сети. Девушка делится своими секретами похудения и борьбы с депрессией, яркими снимками с отдыха с любимым и рассказывает о своих чувствах к нему. Так, турагент показала милые домашние кадры с Михаилом Заливако.
Уютные фото были опубликованы в Instagram-аккаунте Богдан.
Михаил и Анна запечатлены в простой домашней одежде - он в шортах и футболке, а она в джинсовых капри и белом топе.
Пара сидит на деревянной лестнице, при этом девушка села на ступеньку выше своего избранника и нежно обнимает его сзади, лучезарно улыбаясь.
Анна Богдан поделилась, что ей нравится в отношениях с Холостяком (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Богдан отметила, что с ним она может быть честной и искренней.
"Для меня комфортно тогда, когда с любимым человеком можно быть самой собой, шутить, дурачиться, не бояться высказать своё мнение и когда меня что-то не устраивает, мне важно понимать, что меня услышат. И я безумно рада, что Миша именно такой. Более того, мне очень нравится, какая я с ним", - откровенно поделилась избранница 11-го Холостяка.
В комментариях поклонники радуются за влюбленных и желают им счастья на долгие годы.
- Это и есть настоящее счастье!
- Красивая пара!!! Любви вам на долгие-долгие годы
- Мне кажется, главное то, какая ты с человеком, которого любишь. И если Вы кайфуете от себя с Мишей - это ценно прям очень
- Такі щасливі
- Вы очень красивая пара
- Я вас обожаю
- Дуже красиві
- Это самое крутое чувство
- Безумно красивые
- Ви чудові
- Пара вы шикарная. Любви вам и понимания, вы прекрасны.
- Слава Всевишньому, що ви разом! Докажіть всім, що ми недаремно голосували за вас! Бережіть і цінуйте один одного!
- Котики муркотики!
Ранее мы сообщали, что "Холостяк" Михаил Заливако усадил на руки Анну Богдан и сделал итимное признание о любимой.