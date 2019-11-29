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Новый состав НеАнгелов: Слава Каминская похвасталась талантами дочки-артистки (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 15:58
Новый состав НеАнгелов: Слава Каминская похвасталась талантами дочки-артистки (видео)
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Дочь певицы экспрессивно подпевает песне звездной мамы

Слава Каминская из группы НеАнгелы не так давно развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Лишь недавно певица впервые откровенно рассказала, что же привело к расторжению их брака - интересно, что у ее экс-супруга совсем другая версия! Впрочем, артистка уже вновь находится в отношениях, но предпочитает не спешить и предоставить всему развиваться постепенно. А она пока много времени посвящает работе и любимым детям - сыну и дочке.

Ранее поклонники отмечали, что маленькая Лаура очень похожа на свою звездную маму - что ж, похоже, девочка также унаследовала ее артистичность. На своей странице в Instagram Слава опубликовала очаровательные видео, на которых нарядно одетая малышка с яркими косичками на голове веселится вместе с подружкой.

Девочки танцуют у телевизора, по которому явно идут клипы группы НеАнгелы - и эмоционально и забавно подпевают и танцуют.

"НеАнгелы:) новый состав", - шутливо подписала публикацию Каминская.

Видео: Слава Каминская показала новый состав НеАнгелов (instagram.com/babaslavka)

Восхищенные пользователи сети поспешили поделиться своими впечатлениями от увиденного.

  • Жезл, косы, и "УБИТЬ" с фуэте! У этой девочки большое будущее!
  • Прически супер. Надо и своей такое замутить!
  • Смотри Слава, смена наступает на пятки, молодцы девчонки!!
  • Ангелочки
  • Голос есть,музыку чувствует..все данные новой Звездочки!!!)))
  • Крутой состав подрастает
  • Какие принцесски
  • Звезда
  • Девчонки будущие маленькие красотки!!!!
  • Это нечто
  • Мамины гены сразу видны) Прелесть!!!!
  • Когда концерт, жду билеты
  • Люблю
  • А главное платья принцесс одеты сверху гольфиков, прям жиза

Новый состав НеАнгелов: Слава Каминская похвасталась талантами дочки-артистки (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из НеАнгелов удивила радикальным перевоплощением - певица стала брюнеткой.

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