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Новый смысл жизни: Тодоренко рассказала, как рождение ребенка изменило ее мировоззрение

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.03.2020 - 16:29
Новый смысл жизни: Тодоренко рассказала, как рождение ребенка изменило ее мировоззрение
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что теперь постоянно учится чему-то новому

Регина Тодоренко - настоящий пример для подражания для многих молодых родителей, ведь она очень быстро вернулась к работе после рождения сына Михаила, а кроме того, не стала отказываться от путешествий и выходов в свет. При этом телеведущая умудрилась довольно долго кормить малыша грудью - до 1 года и 3 месяцев и лишь недавно отлучила его. На своей странице в Instagram звезда призналась, что рождение ребенка изменило ее мировоззрение и дало ей новый смысл жизни.

Регина сопроводила публикацию трогательным видео, на котором запечатлена тренировка маленького Майкла по плаванию. Кадры были сделаны во время отдыха ведущей с сыночком на Бали зимой этого года. На видео любящая мама учит малыша плавать в бассейне, не забывая обнимать и целовать его.

Тодоренко отметила, что все время учится чему-то новому и интересному, чтобы потом передать это своему сыну. Сейчас Майклу 1 год и 5 месяцев.

Видео: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Стала мамой и поняла, что могу изменить мир. Когда в нашем доме появилось это счастье, я испугалась , что не успею заниматься любимой работой, а если буду работать, не смогу уделять должного внимания семье. Каким-то образом всей семьей мы преодолели этот этап, и теперь появился новый смысл жизни: до создания семьи я жила по принципу «брать» (впитывать как губка), сейчас же я продолжаю идти вперёд с позицией «ДАВАТЬ». И каждый день на съемочной площадке я в поисках новой полезной информации, учусь, развиваюсь, чтобы быть примером для нашего малыша, чтобы вернувшись домой, поделится с ним целым миром и познакомить с самыми невероятными событиями на планете. Я стараюсь изымать знания и опыт из всего, что вижу, слышу и читаю. Вы не представляете себе, какое множество методик я подчерпнула для себя в книгах. Изучая тему воспитания детей, автоматически начинаешь разбираться в себе и людях, которые тебя окружают.

Новый смысл жизни: Тодоренко рассказала, как рождение ребенка изменило ее мировоззрение

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

А самое важное, я осознала , какой колоссальный вклад в развитие социума делают молодые родители. Только от нас зависит качество следующего поколения, только мы можем изменить мир со знаком +, а не минус. Такой нежный видос снял крутейший оператор на Бали во время тренировки Майкла по плаванию!" - подробно поделилась своими эмоциями теледива.

Пользователи сети не смогли пройти мимо такого чудесного видео и оставили Регине множество растроганных комментариев.

  • Дети-это наше счастье
  • Регина ты большая умница, пример для многих....у нас тоже как поивилься малыш жызнь поменялась на 180 градусов в лучшую сторону...
  • Это самое прекрасное видео
  • Ангелы. Счастья Вам и Вашей семье
  • Какие вы классные и милые! У меня тоже малыш, скоро годик
  • безграничная любовь !!!
  • Какие вы милые, Майкл просто очаровашка
  • оооченнь трогательное видео!! Прям до слез
  • Чудо)
  • Какой осознанный взгляд в малыша !!! Региночка, ваш ребёнок просто загляденье!!!
  • Такие милые

Новый смысл жизни: Тодоренко рассказала, как рождение ребенка изменило ее мировоззрение

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко поделилась своими грандиозными планам на время карантина.

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