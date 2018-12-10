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Новый клип "Пошлой Молли" разочаровал фанатов (видео)

Lite » Звезды 10.12.2018 - 21:17

Видео: YouTube/ПОШЛАЯ МОЛЛИ

Украинская поп-панк-группа "Пошлая Молли" выпустила клип на песню "CTRL+Zzz".

Режиссером видео стала Лю Чиркова, а вместе с фронтменом группы Кириллом Бледным в съемках приняли участие Яков Резник и Татьяна Чудновская (девушка с пепельными волосами и плюшевым мишкой в руках).

Новый клип &quot;Пошлой Молли&quot; разочаровал фанатов (видео)

Скриншот

Отметим, также что в клипе про френдзону Кирилл сменил привычный образ - теперь у него синие волосы и автомат в руке.

Новый клип &quot;Пошлой Молли&quot; разочаровал фанатов (видео)

Скриншот

Но эта история любовного треугольника не очень впечатлила многочисленных поклонников творчества "Пошлой Молли". 

"В принципе, если смотреть без звука и с закрытыми глазами, то вышло очень даже не плохо", - написал один юзер.﻿

Новый клип &quot;Пошлой Молли&quot; разочаровал фанатов (видео)

Скриншот

Есть вопросы и к вокалу: из-за большого количества автотюна текст Бледного разобрать почти невозможно.

"Можно больше автотюна, пожалуйста. Текст песни слишком понятен", - иронично отметил некий Ник.

Кстати, недавно мы писали, что Пацанки создали группу "Перегар" и выпустили дебютный клип.

Ранее композиция молодой украинской певицы RIYA выиграла в Интернет-версии Евровидения - конкурсе North Vision Contest, который проводился в YouTube.

Видео: РБК-Украина

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