Новый клип "Пошлой Молли" разочаровал фанатов (видео)

Видео: YouTube/ПОШЛАЯ МОЛЛИ

Украинская поп-панк-группа "Пошлая Молли" выпустила клип на песню "CTRL+Zzz".

Режиссером видео стала Лю Чиркова, а вместе с фронтменом группы Кириллом Бледным в съемках приняли участие Яков Резник и Татьяна Чудновская (девушка с пепельными волосами и плюшевым мишкой в руках).

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Отметим, также что в клипе про френдзону Кирилл сменил привычный образ - теперь у него синие волосы и автомат в руке.

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Но эта история любовного треугольника не очень впечатлила многочисленных поклонников творчества "Пошлой Молли".

"В принципе, если смотреть без звука и с закрытыми глазами, то вышло очень даже не плохо", - написал один юзер.﻿

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Есть вопросы и к вокалу: из-за большого количества автотюна текст Бледного разобрать почти невозможно.

"Можно больше автотюна, пожалуйста. Текст песни слишком понятен", - иронично отметил некий Ник.

Кстати, недавно мы писали, что Пацанки создали группу "Перегар" и выпустили дебютный клип.

Ранее композиция молодой украинской певицы RIYA выиграла в Интернет-версии Евровидения - конкурсе North Vision Contest, который проводился в YouTube.

Видео: РБК-Украина