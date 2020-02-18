В новом сезоне "Рассмеши комика" впервые судейское кресло займет известная украинка

Коллаж: 1+1

У Евгения Кошевого будет новая напарница

Вскоре на «1+1» состоится премьера нового сезона шоу «Рассмеши комика» с обновленным судейским составом. Впервые за 10 лет существования проекта рядом с Евгением Кошевым будет звездная представительница прекрасного пола.

Напомним, в прошлом сезоне шоу судьями были Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Отныне участники проекта должны будут удивить своим юмором еще и очаровательную и популярную народную любимицу. Ее имя создатели проекта пока держат в тайне и рассекретят уже совсем скоро. Но проверить свою интуицию украинцы могут уже сейчас, ведь студия «Квартал 95» заинтриговала вероятными претендентками. Так, в эфире канала «1+1» появился ролик с пятью звездными красавицами, одна из которых и станет напарницей Евгения Кошевого, среди них - популярная певица и тренер «Голосу. Діти» Надя Дорофеева, звезда «Женского Квартала» и «Лиги смеха» Анастасия Оруджова, эпатажная артистка и участница «Танцев со звездами» Оля Полякова, актриса «Женского Квартала», участница «Лиги смеха» и ситкома «Однажды под Полтавой» Ирина Сопонару и Татьяна Песик - звезда «Женского Квартала», участница «Лиги смеха» и актриса ситкомов «Танька и Володька» и «Краина У».

Шоу «Рассмеши комика» выйдет в уже знакомом зрителям, не просто развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединятся в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей они потратят на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Но если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, из собственных карманов.

Напомним, в прошлом сезоне, благодаря выигранным в проекте средствам, в разных городах Украины появились: инклюзивная сенсорная комната, площадка для детей с инвалидностью, кукольный театр и образовательный хаб. Также был проведен ремонт в приюте для собак и реализованы другие социальные инициативы.

Участниками нового сезона станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности, которые будут представлять такие города: Житомир, Сумы, Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов и Хмельницкий.

Кто станет новой напарницей Евгения Кошевая и какими шутками будут удивлять судей участники шоу, смотрите в новом сезоне «Рассмеши комика» - уже совсем скоро на «1+1».