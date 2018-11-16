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В новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е

Lite » Звезды 16.11.2018 - 11:11

Видео: Макс Барских — БЕРЕГА (youtube.com/Max Barskih)

Популярный украинский певец Макс Барских, который примерил необычный образ, презентовал новый клип на песню "Берега". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артиста.

Одновременно Макс представил лид-сингл пятого студийного альбома "Семь", новый клип и лимитированную коллекцию MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, лейтмотивом которых стала доминирующая эстетика 80-х в современной культуре.

В новом клипе &quot;Берега&quot; Макс Барских возвращает моду на 80-е

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

"Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры", - рассказывает Барских.

В новом клипе &quot;Берега&quot; Макс Барских возвращает моду на 80-е

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

Для воссоздания атмосферы закулисья легендарных Top of the Pops – музыкальной программы, выходившей на телеканале BBC – главной локацией для сьемок клипа был выбран аппаратно-студийный комплекс Национальной телекомпании Украины, который специально для работы команды Барских приостановил свою деятельность на сутки.

 

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

Режиссером клипа выступил Алан Бадоев, а хореографом-постановщиком - Руслан Махов.

В новом клипе &quot;Берега&quot; Макс Барских возвращает моду на 80-е

Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

Поклонникам новая видеоработа понравилась, о чем они и сообщили в комментариях под роликом. 

"С первого раза цепляет песня! Пополнение в копилочку песен. Интересный образ в клипе, необычный, а в конце девчонки поют как наверно на всех концертах Макса. Я свидетель и хочу повтор!"- пишет один из фолловеров.

"Очень нравится звучание и наполненность текста смыслом. В каждой новой песне чувствуется взросление и глубина, чего очень не хватает в современной музыке. Этот стиль ни с чем не спутать", - вторит ему другой.

"Лучшая работа со времен клипа "Туманы". Песня однозначно хит! Эстетика бесподобна! И так много прекрасных девушек", - отметил третий.

В новом клипе &quot;Берега&quot; Макс Барских возвращает моду на 80-еВ новом клипе &quot;Берега&quot; Макс Барских возвращает моду на 80-еВ новом клипе &quot;Берега&quot; Макс Барских возвращает моду на 80-еСкриншот комментариев (youtube.com/Max Barskih)

Напомним, недавно  Макс Барских озадачил фанатов новым образом. По всей видимости от хотел воплотить легендарного вокалиста группы Queen, однако получилось не совсем то, на что он рассчитывал. 

Ранее Макс Барских устроил для своей команды "ретро-фотосессию".

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Алан БадоевклипМакс Барских
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