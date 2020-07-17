Новая пара? В сети обсуждают романтические отношения Кайи Гербер и Кары Делевинь

Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Девушки ведут себя не как подруги

Кайя Гербер и Кара Делевинь – две популярные модели, которые известны не только работами у лучших мастеров фешн-индустрии, но и бурными романами. Так, Кара недавно рассталась с актрисой Эшли Бенсон. А Кайя только отошла от расставания с комиком Питом Дэвидсоном. Еперь девушки, кажется, решили попробовать построить счастье вдвоем.

Кара обожает митинги (фото: instagram.com/caradelevingne)

Так, на одной из недавних акций Black Lives Matter, которые продолжаются в Лос-Анджелесе, модели появились вместе. При этом девушки вели себя не просто как подруги – они нежно обнимались, держались за руки и не отходили друг от друга ни на шаг.

В сети поднялся настоящий шум – поклонники обеих манекенщиц не могут поверить в такой поворот событий. Если у Кары до этого последние годы были только девушки, то Кайя никогда не говорила о своей бисексуальности. Многие фанаты ждут, пока сами модели прокомментируют ситуацию – пока что, правда, девушки не спешат это делать. Не менее интереса вызывает и реакция знаменитой мамы Кайи Гербер – культовой модели Синди Кроуфорд.

Девушек подозревают в романтических отношениях (фото: instagram)

Дело в том, что заботливая мама всегда старается направить дочь, даже в вопросах личного характера. Так, по слухам, она была против отношений дочери с актером Питом Дэвидмоном. Как известно, парень страдает от депрессий и даже пытался покончить жизнь самоубийством. Из-за сложного характера молодого человека, по слухам, и решила расстаться пара.