"Носки с туфлями": Ефросинина удивила необычным луком

Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда рискнула продемонстрировать публике новый тренд

Знаменитую украинскую телеведущую Машу Ефросинину по праву называют модной иконой. Она появляется на публике в очень стильных образах и сама является собственницей модного бренда.

Но на этот раз 40-летняя звезда решила эпатировать публику появлением на светском мероприятии в золотистых туфлях, обутых на плотные серебристые носки. Данный тренд и правда стали использовать в своих луках модники со всего мира, но решаются самые смелые. Так как не угадаешь, насколько уместно этот тренд впишется в образ.

"Предполагаю, вам не дадут покоя исключительно мои носки с туфлями", - предугадала реакцию поклонников Маша.

Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Интересно, что сам костюм Ефросининой был как всегда стильным - она появилась на вечеринке в кюлотах небесного цвета и жакете в тон. Из аксессуаров она выбрала массивные темные серьги и золотую подвеску.

Компанию знаменитости составили известные украинские дизайнеры - Катя Сильченко и Оксана Берг.

Катя Сильченко и Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Оксана Берг и Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Юзеры в сети и правда не остались равнодушными к образу Маши Ефросининой, да еще и саркастично обсудили ее звездных подруг.

Одна из пользовательниц сети не сдержалась и написала: "Почему сейчас в тренде все какое-то безразмерное? Какие-то непонятные образы, чем раздолбаннее смотрится вещь, тем круче. Есть же красивые вещи, которые сидят не мешком, которые подчеркнут грудь, талию, попу, стройность ног. Зачем городить что-то несуразное на себе и преподносить это как изысканный стиль иконы моды?".

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Ефросинина блеснула стильным образом в костюме из люрекса.