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Носки с босоножками: Настя Каменских удивила летним аутфитом

Новина українською →
Киев, Пятница 25 июня 2021 09:37
Носки с босоножками: Настя Каменских удивила летним аутфитом Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменских в последнее время удивляет своих поклонников. Недавно певица озадачила фанатов размером ноги на снимке в бикини, а на новом фото продемонстрировала неожиданный летний стиль.

Свой стильный лук артистка показала на снимке в Instagram.

Так, Настя запечатлена на улице на фоне зеленых зарослей в белом платье-халате в мелкий цветочный принт. В качестве обуви она выбрала черные босоножки, под которые надела бежевые носочки, и завершила образ черной сумкой. Звезда уперла руку в бок и игриво высунула язык.

Что ж, дизайнеры и стилисты уверяют, что носки под открытую обувь - тренд весны-лета 2021, так что Каменских явно следует за модными тенденциями.

Носки с босоножками: Настя Каменских удивила летним аутфитом

В подписи к публикации певица пригласила всех на свой концерт в Киеве 1 июля.

Носки с босоножками: Настя Каменских удивила летним аутфитом

Настя Каменских похвасталась трендовым летним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры оценили продвинутый наряд Насти и не стали скупиться на комплименты.

  • Красоточка, такая настоящая
  • Які шкарпеточки
  • Красуня
  • Прелестные носочки
  • Неймовірна красуня, дуже гарне чорне довге кучеряве волосся, круто
  • Чарівна, енергійна і дуже мила! тисяча лайків
  • Такие носочки красивые
  • Хорошенькая
  • Яркая, как солнышко
  • Носки агонь!
  • Классный язык
  • Могла бы и насочки не одевать

Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что ее раздражает в муже Потапе.

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