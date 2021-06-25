Носки с босоножками: Настя Каменских удивила летним аутфитом
Настя Каменских в последнее время удивляет своих поклонников. Недавно певица озадачила фанатов размером ноги на снимке в бикини, а на новом фото продемонстрировала неожиданный летний стиль.
Свой стильный лук артистка показала на снимке в Instagram.
Так, Настя запечатлена на улице на фоне зеленых зарослей в белом платье-халате в мелкий цветочный принт. В качестве обуви она выбрала черные босоножки, под которые надела бежевые носочки, и завершила образ черной сумкой. Звезда уперла руку в бок и игриво высунула язык.
Что ж, дизайнеры и стилисты уверяют, что носки под открытую обувь - тренд весны-лета 2021, так что Каменских явно следует за модными тенденциями.
В подписи к публикации певица пригласила всех на свой концерт в Киеве 1 июля.
Настя Каменских похвасталась трендовым летним образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры оценили продвинутый наряд Насти и не стали скупиться на комплименты.
- Красоточка, такая настоящая
- Які шкарпеточки
- Красуня
- Прелестные носочки
- Неймовірна красуня, дуже гарне чорне довге кучеряве волосся, круто
- Чарівна, енергійна і дуже мила! тисяча лайків
- Такие носочки красивые
- Хорошенькая
- Яркая, как солнышко
- Носки агонь!
- Классный язык
- Могла бы и насочки не одевать
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что ее раздражает в муже Потапе.