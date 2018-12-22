"Нос красный, мне жутко холодно": Надежда Мейхер показала, как выглядела в 12 лет

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Фотографии сделаны в 1994-1995 году

Бывшая участница ВИА "Гры" Надежда Мейхер порадовала поклонников раритетными фотографиями из своего детства. Певица опубликовала снимки, на которых ей всего 12 лет, они датированы 1994-1995 годом. Фотографии Надежда выложила в соцсети Instagram.

"1994-1995 гг. Мне около 12 лет...Нос красный, мне жутко холодно. Но я стойко выдержала первую, школьную популярность. Помню, с этого школьного подиума я около часа не сходила.Станцевав на новогоднем празднике ЗОШ 1 моего родного города Волочиск Танго (акомпанировал учитель музыки, играя на баяне))), девушки и парни из разных классов решили, что со мной нужно обязательно сфотографироваться. На память остались только эти два фото...Видимо, это был один из судьбоносных знаков, суливших в будущем бешеную популярность", - подписала Надежда раритетные снимки из прошлого.

Фото: Надежда Мейхер в красном платье покорила школу (instagram.com/nadyameihe)

Фото: Школьные годы Надежды Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники певицы отреагировали на воспоминания звезды в комментариях.

"Невероятно красивая", - написала bellaalexa.

"Какая вы красотка", - отреагировал aslar3015.

"Надежда, в ВИА "Гре" вы были лучшей", - считает natali_agarkova19.

"Какое классное время - юность", - прокомментировала masha_alekseeva.

Скриншот комментариев ((instagram.com/nadyameiher)

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