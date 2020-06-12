ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ноги – огонь! Леся Никитюк в микрошортах устроила пластичные танцы в неожиданном месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2020 - 15:37
Ноги – огонь! Леся Никитюк в микрошортах устроила пластичные танцы в неожиданном месте
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала, как придерживается принципов интервального голодания

Леся Никитюк основательно готовилась к приходу лета. Даже на карантине звезда старалась питаться правильно и испробовала на себе популярную схему питания – интервальное голодание. Судя по стройным формам ведущей, самоизоляция ничуть не сказалась на ее фигуре и Леди Ле может похвастаться плоским животиком и худенькими длинными ножками. Теперь Леся на регулярной основе придерживается принципов интервального голодания и питается строго по времени. Она не упускает возможность пошутить по этому поводу, рассказывая о "трудностях" своей диеты. Так, на новом видео Леди Ле оригинально "сообщила" поклонникам, что период времени, когда можно есть все, подходит к концу и последние минуты она намерена использовать с толком.

Теледива в джинсовых ультракоротких шортах с высокой посадкой и белоснежном топе босиком станцевала у холодильника и мельком показала его содержимое. Она забавно изобразила, как старается по-максимуму использовать время так называемого "пищевого окна" - периода, когда можно есть все.

"Когда окно питания закроется через 5 минут", - подписала юморной музыкальный ролик теледива.

Леся Никитюк "актаковала" холоднильник в последние минуты "пищевого окна" (видео: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси сравнили ее с Бритни Спирс, а также засыпали комплиментами, отметив длинну ножек звезды и ее стройные формы.

  • Худенькая такая стала-холодильник помог
  • Лучшая
  • Мала, ты крута
  • О, боги, як знайомо, а ноги вогонь
  • Леся, красуня
  • Шикарная
  • Какая классная фигура у девушки!
  • Супер девчонка!
  • Леся, ножки просто
  • Лесь, спасибо, вы создаете такой позитив!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в пестром платье-мини похвасталась бесконечными ножками во время прогулки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь