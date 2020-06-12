Ноги – огонь! Леся Никитюк в микрошортах устроила пластичные танцы в неожиданном месте

Ведущая показала, как придерживается принципов интервального голодания
Леся Никитюк основательно готовилась к приходу лета. Даже на карантине звезда старалась питаться правильно и испробовала на себе популярную схему питания – интервальное голодание. Судя по стройным формам ведущей, самоизоляция ничуть не сказалась на ее фигуре и Леди Ле может похвастаться плоским животиком и худенькими длинными ножками. Теперь Леся на регулярной основе придерживается принципов интервального голодания и питается строго по времени. Она не упускает возможность пошутить по этому поводу, рассказывая о "трудностях" своей диеты. Так, на новом видео Леди Ле оригинально "сообщила" поклонникам, что период времени, когда можно есть все, подходит к концу и последние минуты она намерена использовать с толком.
Теледива в джинсовых ультракоротких шортах с высокой посадкой и белоснежном топе босиком станцевала у холодильника и мельком показала его содержимое. Она забавно изобразила, как старается по-максимуму использовать время так называемого "пищевого окна" - периода, когда можно есть все.
"Когда окно питания закроется через 5 минут", - подписала юморной музыкальный ролик теледива.
Леся Никитюк "актаковала" холоднильник в последние минуты "пищевого окна" (видео: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леси сравнили ее с Бритни Спирс, а также засыпали комплиментами, отметив длинну ножек звезды и ее стройные формы.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк в пестром платье-мини похвасталась бесконечными ножками во время прогулки.
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Автор: Lite