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Ах уж эти ноги! 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой на видео в честь дня рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.02.2020 - 19:28
Ах уж эти ноги! 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой на видео в честь дня рождения
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Звезда покорила сеть красотой и добротой

Синди Кроуфорд решила отметить свое 54-летие оригинально. Культовая модель и просто красавица придумала необычный способ поздравить ее и принести пользу человечеству. Так, она устроила благотворительную акцию: все желающие могут вместо букетов и подарков просто пожертвовать в специальный фонд Charity Water. С его помощью звезда стремится обеспечить всех нуждающихся в чистой воде.

Синди оригинально отметила день рождения (видео: instagram.com/cindycrawford)

"Сегодня я отмечаю 54 года с @charitywater. Чистая вода может и должна быть более доступной для тех, кто в ней нуждается... Даже небольшое пожертвование может иметь большое значение. Ссылка в моей биографии! Спасибо за любовь ко дню рождения и за то, что приняли участие в акции заранее", – написала звезда под роликом.

Но не только доброта тронула сердца фолловеров Синди. Не меньше внимания привлекла стройная фигура звезды. В коротком ролике Кроуфорд в который раз блеснула своим совершенным телом и стройными длинными ногами. 54-летняя красавица в белом купальнике и накинутой сверху кофте спускается к морю. По пути она делает легкий прыжок, заворожив своей грацией и плавностью движений. В ответ на Синди посыпались комплименты, признания в любви и поздравления.

Ах уж эти ноги! 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой на видео в честь дня рожденияАх уж эти ноги! 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой на видео в честь дня рождения

Звезду все равно засыпали подарками и цветами (фото: сториз instagram.com/cindycrawford)

На сайте звезда постаралась подробнее изложить свою миссию. "Привет всем! Добро пожаловать на мою благотворительную страницу. 20-го февраля я буду праздновать свой 54-летие, и в этом году я тоже хочу сделать чистую воду более доступной для тех, кто в ней нуждается… Болезни из-за грязной воды убивают больше людей каждый год, чем все формы насилия, включая войны. И 43% этих смертей составляют дети в возрасте до пяти лет.

Мало того, что грязная вода убивает, но она крадет время у женщин и девочек, многие из которых проводят часы каждый день в поисках воды вместо того, чтобы ходить в школу, зарабатывать деньги или проводить время со своими семьями. Мы можем изменить это!

100% денег, которые мы собираем, пойдут непосредственно на создание устойчивых проектов в области водоснабжения для нуждающихся людей. И когда они будут завершены, фонд поделится фотографиями и GPS-координатами, чтобы мы могли точно видеть сообщества, которым мы помогли. Чтобы принести чистую воду одному человеку, нужно всего 40 долларов, и этот подарок может оказать преобразующее влияние. Все, что вы можете дать, поможет! Большое спасибо, Синди".

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Новости Украины модельСинди Кроуфорд
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