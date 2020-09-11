ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Никто не идеален, кроме нее: Сальма Хайек в изысканном вечернем образе поразила редкой красотой

Пятница 11 сентября 2020 15:31
Никто не идеален, кроме нее: Сальма Хайек в изысканном вечернем образе поразила редкой красотой
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда запостила архивные фото

Сальма Хайек любит радовать поклонников своими фото, на которых и в 54 года выглядит молодой и привлекательной. Но когда знаменитость показывает что-то из личного архива, сеть просто теряет дар речи. Несколько часов назад на странице Сальмы появилось несколько кадров из молодости. На низ знойная мексиканская красавица позирует в изысканном вечернем платье с глубоким декольте, которое дополнила несколькими рядами жемчужных бус. Волосы, подстриженные в каре и уложенные на косой пробор по моде тех времен, звезде вытянули с помощью утюжка. А макияж сделали в нежных тонах. «Жемчужины мудрости», – подписала она кадры.

Никто не идеален, кроме нее: Сальма Хайек в изысканном вечернем образе поразила редкой красотойНикто не идеален, кроме нее: Сальма Хайек в изысканном вечернем образе поразила редкой красотойСальма Хайек на архивных фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма, которая буквально светится красотой и молодостью, вызвала небывалый наплыв комментариев. «Никто не идеален, кроме нее, она просто совершенство», «Так молода и прекрасна», «Единственная и неповторимая», «Вау», «Идеальна», «Прекрасная леди», «Так нереально красива», – такие комплименты собирает звезда. Также нашлись и внимательные фанаты, которые заметили, что грудь Сальмы сегодня куда более внушительных размеров.

Напомним, ранее Сальма показала яркий летний образ в шелковом платье с цветочным принтом. А также рассказала миру о своих пристрастиях в еде. Оказывается, звезда обожает фрукты и ягоды, одним из ее фаворитов является инжир.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости шоу-бизнеса Сальма Хайекактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь