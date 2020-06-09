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Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2020 - 20:32
Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица собирается в тур

Дженнифер Лопес давно не радовала фанатов новыми постами. И вот, наконец, певица записала обращение к публике. В нем она сообщила, что собирается вернуться к работе. Тур будет иметь благотворительное начало – все заработанные деньги будут направлены на работу нескольких фондов. Но помимо рабочих вопросов, публика не могла не отметить красоту 50-летней дивы. Именно на ней сосредоточились фанаты в комментариях.

Дженнифер на новом видео (видео: instagram.com/jlo)

  • Ты самая лучшая личность в этом мире
  • Ты самая лучшая в истории
  • Ты лучшая. Моя мечта – это встретить тебя. И я сделаю все, чтобы исполнить ее. Всем удачи!
  • Я в таком восторге от тура!
  • Ты так красива
  • Ты просто невероятная
  • О боже! Я так встревожена
  • Так восхитительна
  • Ты просто лучшая
  • О боже, я люблю это
  • Ты самая милая личность, какую я только видела. Люблю тебя!
  • Это удивительно!
  • Это так классно! Я так жду тура
  • Я никогда не видела никого более красивого, чем ты

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видом

Комментарии к посту (фото: принсткрин instagram.com/jlo)

Нужно признать, что Дженнифер действительно выглядит роскошно. Макияж в золотистых тонах прекрасно подчеркнул гладкую кожу Лопес, лучезарную улыбку и сияющие глаза. Прическу она немного изменила, сделав челку на две стороны, волосы распустив по плечам. Дженнифер выбрала в качестве наряда белый легкий джемпер с принтом, а в дополнение к нему подобрала крупные серьги-кольца – к слову, любимый вид сережек Лопес. С трудом верится, что в этом году красавице исполнится 51 год.

Нет никого красивее: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным внешним видомДженнифер выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/jlo)

К слову, певица недавно показала, какой была 21 год назад, во время записи своего первого альбома «On the 6». Дженнифер запостила видео, состоящее из нарезки клипов, тренировок, выходов звезды и других интересных для любого фаната кадров. Многие отметили, что певица практически не изменилась за это время. А возможно, стала даже красивее.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины певецДженнифер Лопес
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