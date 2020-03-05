Навсегда и никогда: Надя Дорофеева заинтриговала нежностью с Позитивом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артисты держались за руки

Надя Дорофеева и ее партнер по дуэту "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) неоднократно уверяли, что между ними нет ничего, помимо дружеских и рабочих отношений. Кроме того, артисты женаты и счастливы со своими половинками. Например, певица не так давно вернулась из Доминиканы с мужем Владимиром Дантесом, где пара устроила романтический отдых под шум океана. Теперь же артисты присупили к активной работе и скучать им явно некогда. Так, Надя заинтриговала милым кадром с коллегой и анонсировала выход нового клипа на лирический трек "Навсегда/никогда".

На снимке Надя скромно и застенчиво держит за руку Алексея, а на их белых одеждах отражаются в свете от проектора слова композиции. Фото вышло весьма оригинальным. При этом, певица и певец улыбаются глядя в камеру.

Артистка сообщила и дату выхода видео – 10 марта, что станет прекрасным подарком поклонникам группы к празднику.

Надя Дорофеева и Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фаны Нади и Позитива пришли в полный восторг от их романтического жеста. Они с новой силой начали намекать на то, что артистов может связывать не только творчество и дружба.

Яка ви гарна пара

Какие вы красивые

Прекрасные

Красотка

Очень люблю эту песню

Зачем так красиво

Мне уже этот клип нравится

Вауууу, такая классная фотка

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева показала трендовый черно-белый весенний лук, который поклонники тут же окрестили идеальным решением для первых теплых деньков