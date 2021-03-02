Никитюк удивила "хищным" перевоплощением: у фанатов отняло дар речи
Популярная украинская телеведущая и звезда Instagram Леся Никитюк поделилась с многочисленными поклонниками роскошным кадром, позируя в соблазнительном образе. Знаменитость примерила блузу с леопардовым принтом, чем вызвала большое количество не всегда лестных комментариев в сети.
Фото Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.
Звезда примерила черный мини-топ с глубоким декольте, блузу с "хищным" леопардовым принтом, кожаную юбку, дополнив образ прической с собранными в высокий хвост волосами. В дополнение своего яркого образа девушка нанесла яркий вечерний макияж с акцентом на глазах.
В подписи Никитюк написала лаконичное "мяу".
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники в основном писали восторженные комментарии, восхищаясь красотой знаменитости.
- Какая же Вы красивая женщина.
- Самая лучшая.
- Моя Багира.
- Очень красивая.
- Красивая кошечка.
- Іванівна, скажу словами класика, ти прекрасна спору нєт!
Некоторые же стали критиковать образ. Один из читателей блога выразил мнение, что леопардовый принт надевают "на закате" карьеры. Ниже в комментариях Никитюк даже сравнили с Оксаной Марченко.
- Леся. Тебе рано еще носить леопардов. Эту расцветку называют "Последний шанс".
- На Марченко похожа.
Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что Леся Никитюк восхитила идеальными формами в латексном костюме: вспомнить все!
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