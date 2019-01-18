"Ники Минаж, ты ли это?" клип-"рекордсмен" Арианы Гранде обвинили в плагиате

Фото: Ариана Гранде (instagram.com/arianagrande)

Клип 7 Rings стремительно набирает просмотры, впрочем для творчества Арианы, такой успех не в новинку

Ariana Grande - 7 rings/Youtube

Американская актриса и певица Ариана Гранде выпустила новый клип 7 Rings, посвященный своему бывшему. Как только ролик появился на YouTube, то сразу привлек внимание слушателей, и за 9 часов видео набрало более 6 миллионов просмотров. История, которая знакома многим девушкам стала лейтмотивом песни, тяжелое расставание и утешение в кругу близких подруг.

Фото: Кадры из клипа Арианы Гранде (instagram.com/arianagrande)

Сама Ариана утверждает, что идея песни пришла к ней, когда после разрыва помолвки с любимым она с шестью подружками отправилась по магазинам. На шопинге певица в качестве утешения купила кольцо с бриллиантом, а потом и одарила кольцами и шесть своих подруг, сообщает fakty.ua.

Фото: Кадры из клипа Арианы Гранде (instagram.com/arianagrande)

В композиции есть строчки, которые упоминают об удачном шопинге девушки: "Ношу кольцо, но не собираюсь становиться миссис… Купила еще шесть похожих бриллиантов для моих с*чек". Да, в этот раз в тексте Ариана использовала не совсем приличное слово, но как рэп-исполнительница, она могла это сделать.

Стоит сказать, что не все поклонники позитивно отреагировали на "спорное" слово в тексте, но в целом зрителям клип понравился.

Особенно, звучащие очень феминистично срочки : "Я сама оплачиваю свои счета и сама пишу то, что пою".

Фото: Кадры из клипа Арианы Гранде (instagram.com/arianagrande)

Примечательно, что некоторым поклонникам видеоряд, сопровождающий песню напомнил клипы другой американской певицы Ники Минаж, стилистика клипа и наряд Арианы уж больно был похож на стиль знаменитой певицы. А некоторые даже услышали похожий мотив на мелодию из классического мюзикла "Звуки музыки" под названием My Favorite Things, только в рэп-оранжировке.

Nicki Minaj - Good Form ft. Lil Wayne/Youtube

Сходство в стилистике клипов, нарядах и даже в макияже исполнительниц, действительно прослеживается.

Скриншот: Комментарии к видео на Youtube

"Ники Минаж версии Ариана Гранде"

"Это только мне показалось или это рифмование знакомо?"

"Грустно, что некоторые люди не узнают сэмпл из Звуки музыки", - написали под видео комментаторы.

Напомним, что ранее клип Арианы Гранде поставил уже ставил рекорд по просмотрам на YouTube.

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