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Никаких диет: Павел Зибров со звездами призывает радоваться жизни на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 14:42
Никаких диет: Павел Зибров со звездами призывает радоваться жизни на карантине
Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Главный месседж этого проекта: “Любите себя, будьте собой и радуйтесь каждый день!”.

Самый красивый усач страны отмечает, что во время самоизоляции не следует ограничивать себя в привычных человеческих радостях.

“Хватит диет и ограничений: ешьте, пойте, радуйтесь и любите себя такими, какие вы есть!” — отметил певец.

Проект Павла Зиброва, который воспевает настоящую красоту, поддержали украинские звезды: Олеся Жураковская, Руслана Писанка, Неля Шовкопляс, Дарья Гордиенко, Светлана Прус, Ольга Евса, Татьяна Котёлкина, Ирина Демчук и Татьяна Горбатко. Все они засветились в новом видео на хит Зиброва “Девушка XL”, чтобы подчеркнуть, что каждая женщина красива без каких-либо ограничений.

Главный месседж этого проекта: “Любите себя, будьте собой и радуйтесь каждый день!”.

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