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Жодних дієт: Павло Зібров із зірками закликає радіти життю на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 14:42
Жодних дієт: Павло Зібров із зірками закликає радіти життю на карантині
Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Головний меседж цього проекту: “Любіть себе, будьте собою та радійте кожного дня!”.

Найкрасивіший вусач країни наголошує, що під час самоізоляції не слід обмежувати себе у звичних людських радощах.

“Досить дієт, досить обмежень: їжте, співайте, радійте та любіть себе такими, якими ви є!” — зазначив співак.

Проект Павла Зіброва, який оспівує справжню красу, підтримали українські зірки: Олеся Жураківська, Руслана Писанка, Неля Шовкопляс, Дарина Гордієнко, Світлана Прус, Ольга Євса, Тетяна Котьолкіна, Ірина Демчук та Тетяна Горбатко. Усі вони засвітилися у новому відео на хіт Зіброва “Дівчина XL”, аби підкреслити, що кожна жінка красива без будь-яких обмежень.

Головний меседж цього проекту: “Любіть себе, будьте собою та радійте кожного дня!”.

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