"Нифига подобного": Регина Тодоренко вдохновила мощной мотивацией (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко одновременно и позабавила, и вдохновила

Регина Тодоренко - одна из звезд шоу-бизнеса, которая также активно развивает свой instagram-блог. Украинская телеведущая и певица с удовольствием показывает поклонникам все детали своей жизни - как творческой, так и личной. К примеру, недавно Тодоренко призналась в трудностях воспитания сына! А также делится очень полезной жизненной мотивацией.

Так, на своей страничке в сети instagram Тодоренко опубликовала новое видео, которое получилось одновременно и забавным, и мотивирующим!

На видео Регина показала один из закадровых моментов своих “бесконечных” съемок. Телеведущая находится со съемочной командой в гримерке. При этом ее одежду сушат феном. Как отметила позже Тодоренко, на нее лопнул “лизун”.

Но также Тодоренко подчеркнула, что важно в этой жизни ценить любой прожитый день! Так как он обмену и возврату не подлежит!

“Знаете, бывает в гримерках, пока сушишь вещи, которые промокли после лопнувшего лизуна… находишь очень полезные вещи. Смотрите! Этот день обмену и возврату не подлежит! Действуй! Какая хорошая мотивирующая надпись. Мы думаем: “Ай, сделаю завтра… поеду к родителям послезавтра; а, через год позвоню”. Нифига подобного! Этот день обмену и возврату не подлежит”, - комментирует Тодоренко. Соответствующее видео было опубликовано на twitter-страничке MyGlamWish.

Немного мотивации от #РегинаТодоренко! Этот день обмену и возврату не подлежит!! pic.twitter.com/JXEsOB1IQk — MyGlamWish (@glam_wish) August 27, 2019

Напомним, ранее Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений. По словам телеведущей, в гримерке у них с коллегами зашел разговор о том, в чем секрет счастливого брака. Забавно, что даже Влад Топалов не смог сдержаться и также оставил комментарий под новым постом своей супруги.

Также Регина Тодоренко сделала откровенное признание о нелегком материнстве энергичной и работающей молодой мамы. Регина рассказала, как в "полевых условиях" старается обеспечить маленькому Мише или как она его называет – Майклу, максимальный комфорт.