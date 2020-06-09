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Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2020 - 11:37
Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами
Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица показала свое счастье с самыми близкими и любимыми

Беременная Джамала вот-вот станет мамой во второй раз – певица находиться на последнем месяце и ожидает пополнение в семье. Рядом с ней – родне и любимые, которые окружают заботой и вниманием: муж Бекир Сулейманов и двухлетний сыночек Эмир-Рахман. Певица решила устроить памятную фотосессию на природе, тем более погода позволила ей сполна насладиться теплым летним днем на фоне живописных пейзажей.

Дажамала надела пестрое яркое платье в мелкий цветочный принт и дополнила образ ковбойскими сапогами и красной шляпой в тон основному наряду. Вместе с мужем и сыночком она заметно наслаждалась времяпровождением на природе среди колосящихся полей и буйной зелени, попутно демонстрируя нежные отношения в семье.

"Літо. Ніжність. Піклування", - подписала живописные и трогательные кадры звезда.

Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами

Джамала с мужем и сыном устроила яркий фотосет на природе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики артистки не могли скрыть умиление при виде счастливой семьи.

Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами

Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами

Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами

Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами

Джамала показала семейную идиллю на природе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

  • Які шикарні фото. Ви чудові. Щастя вашій родині
  • Природа - лучшая площадка для семейной съемки. Какие же вы красивые
  • Эмир-Рахман такой милашка
  • Это чудесно
  • Счастливые мгновенья!
  • Всі чудові!
  • Суперова фотосесія
  • Неймовірно гарно
  • Красивые очень
  • Неймовірні
  • Ви чудові!

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала в ярко-оранжевом летящем платье покорила нежным фотосетом на последнем месяце беременности.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Джамала
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