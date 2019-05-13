Нежная и прекрасная: жена MONATIK'а растрогала сеть "беременными" фото

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/monatik_official)

В честь Дня матери Ирина опубликовала архивные кадры

В воскресенье, 12 мая многие страны мира, включая Украину, праздновали День матери. В честь этого события многие знаменитости публиковали милые снимки со своими детьми или же мамами. Однако супруга известного артиста MONATIK'а Ирина Демичева, которая подарила ему двоих сыновей, решила пойти другим путем и порадовала подписчиков своего Instagram редкими снимками себя в период беременности.

Девушка опубликовала два фото - вероятно, с каждой своей беременности. На первом Ирина в нежно-розовом длинном платье сидит в кресле, обнимая руками округлый живот и нежно улыбается, глядя в сторону.

Фото: жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

На втором жена Дмитрия позирует на подоконнике у окна в длинном цветастом сарафане.

"С благодарностью и любовью за ТАКОЙ ДАР свыше. Всех мамочек с праздником, с искренним уважением и восхищением", - прокомментировала Демичева очаровательные кадры.

Фото: жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Отметим, что жена Монатика довольно редко делится семейными фото, впрочем, как и сам артист - они предпочитают не выставлять личную жизнь напоказ. К примеру, пара до сих пор скрывает лица своих детей и показывает малышей только со спины. Поэтому поклонники были очень рады такому приятному и неожиданному подарку и оставили множество умиленных комментариев, отмечая, что Ирине очень идет беременность.

"Невероятно шикарная!!! восхищаюсь!!!"

"Ира!!! Невероятно красивая!!!"

"Ты прекрасна. С праздником"

"О Боже, волшебная"

"Вам очень идет беременность"

"Истинная Мамочка! Ириша, ты чудо)))"

"Волшебная леди!! До безумия великолепная!!)"

"Ирочка, ну какая ты хорошенькая"

"Невероятно красивая"

"Вас тоже с праздником, вы прекрасны, и ваша семья))"

"Какая ж вы душевная !!! Счастья вам )))"

"Нежная и красивая!"

"Ничто так не украшает женщину, как состояние ожидания чуда))) Ирочка, Вы прекрасны!"

Напомним, MONATIK с женой и детьми провели майские праздники в Риме. Артист очаровал сеть красочными фото из отпуска.

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А сам MONATIK растрогал признанием жене и детям в Риме.