Нежная и прекрасная: жена MONATIK'а растрогала сеть "беременными" фото

В честь Дня матери Ирина опубликовала архивные кадры
В воскресенье, 12 мая многие страны мира, включая Украину, праздновали День матери. В честь этого события многие знаменитости публиковали милые снимки со своими детьми или же мамами. Однако супруга известного артиста MONATIK'а Ирина Демичева, которая подарила ему двоих сыновей, решила пойти другим путем и порадовала подписчиков своего Instagram редкими снимками себя в период беременности.
Девушка опубликовала два фото - вероятно, с каждой своей беременности. На первом Ирина в нежно-розовом длинном платье сидит в кресле, обнимая руками округлый живот и нежно улыбается, глядя в сторону.
Фото: жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)
На втором жена Дмитрия позирует на подоконнике у окна в длинном цветастом сарафане.
"С благодарностью и любовью за ТАКОЙ ДАР свыше. Всех мамочек с праздником, с искренним уважением и восхищением", - прокомментировала Демичева очаровательные кадры.
Фото: жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)
Отметим, что жена Монатика довольно редко делится семейными фото, впрочем, как и сам артист - они предпочитают не выставлять личную жизнь напоказ. К примеру, пара до сих пор скрывает лица своих детей и показывает малышей только со спины. Поэтому поклонники были очень рады такому приятному и неожиданному подарку и оставили множество умиленных комментариев, отмечая, что Ирине очень идет беременность.
Напомним, MONATIK с женой и детьми провели майские праздники в Риме. Артист очаровал сеть красочными фото из отпуска.
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