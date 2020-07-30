Нежная и красивая: беременная Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего малыша

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцовщица сходила на УЗИ и поделилась с поклонниками новостями

Победительница шоу Танцы со звездами 2018, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева наслаждается второй беременностью - девушка устраивает студийные фотосессии с животиком и даже решилась отправиться на отдых в Турцию. Теперь же она решила рассказать поклонникам, кого они с мужем Иваном Хомячуком ждут.

На своей странице в Instagram Илона выложила нежное фото, на котором позирует обнаженной, а беременный животик прикрывает длинной розовой накидкой. Также танцовщица поделилась видео с похода на УЗИ, на котором она и узнала пол малыша.

"Я узнала пол нашего ребенка. Это будет мальчик. Вот он", - сказала счастливая Гвоздева и показала малыша на снимке.

А в комментариях звезда ответила на вопрос одной из подписчиц и раскрыла, что они с супругом хотят назвать мальчика Доминик.

Конечно же, фолловеры засыпали Илону поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Красивая мама

Поздравляю

Это так чудесно. Поздравляю))

Самая нежная и прекрасная, дай Бог вам крепкого здоровья и благополучия

Круто! будет сладкая парочка!

Илоночка поздравляю)

Доминик,это потому что вы его из Доминиканы привезли)))Класс

Поздравляю, я так и знала что будет мальчишка

Поздравляю с мальчиком, это счастье

Клас. Вітаю,Вас! Мабуть мрія багатьох дочка і синочок! Міцного здоров’я вашій сім’ї

Прийміть щирі вітання!!!! Це просто бомбезна новина

Скриншот комментариев

Отметим, что Илона с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию и на этот раз как раз очень хотели мальчика.

Напомним, ранее беременная звезда Танцев со звездами Илона Гвоздева снялась полностью обнаженной.