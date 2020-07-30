Нежная и красивая: беременная Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего малыша

Танцовщица сходила на УЗИ и поделилась с поклонниками новостями
Победительница шоу Танцы со звездами 2018, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева наслаждается второй беременностью - девушка устраивает студийные фотосессии с животиком и даже решилась отправиться на отдых в Турцию. Теперь же она решила рассказать поклонникам, кого они с мужем Иваном Хомячуком ждут.
На своей странице в Instagram Илона выложила нежное фото, на котором позирует обнаженной, а беременный животик прикрывает длинной розовой накидкой. Также танцовщица поделилась видео с похода на УЗИ, на котором она и узнала пол малыша.
"Я узнала пол нашего ребенка. Это будет мальчик. Вот он", - сказала счастливая Гвоздева и показала малыша на снимке.
А в комментариях звезда ответила на вопрос одной из подписчиц и раскрыла, что они с супругом хотят назвать мальчика Доминик.
Конечно же, фолловеры засыпали Илону поздравлениями и теплыми пожеланиями.
Скриншот комментариев
Отметим, что Илона с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию и на этот раз как раз очень хотели мальчика.
Напомним, ранее беременная звезда Танцев со звездами Илона Гвоздева снялась полностью обнаженной.