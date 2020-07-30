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Нежная и красивая: беременная Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего малыша

Четверг 30 июля 2020 11:36
Нежная и красивая: беременная Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего малыша
Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Марина Настевич

Танцовщица сходила на УЗИ и поделилась с поклонниками новостями

Победительница шоу Танцы со звездами 2018, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева наслаждается второй беременностью - девушка устраивает студийные фотосессии с животиком и даже решилась отправиться на отдых в Турцию. Теперь же она решила рассказать поклонникам, кого они с мужем Иваном Хомячуком ждут.

На своей странице в Instagram Илона выложила нежное фото, на котором позирует обнаженной, а беременный животик прикрывает длинной розовой накидкой. Также танцовщица поделилась видео с похода на УЗИ, на котором она и узнала пол малыша.

"Я узнала пол нашего ребенка. Это будет мальчик. Вот он", - сказала счастливая Гвоздева и показала малыша на снимке.

А в комментариях звезда ответила на вопрос одной из подписчиц и раскрыла, что они с супругом хотят назвать мальчика Доминик.

Конечно же, фолловеры засыпали Илону поздравлениями и теплыми пожеланиями.

  • Красивая мама
  • Поздравляю
  • Это так чудесно. Поздравляю))
  • Самая нежная и прекрасная, дай Бог вам крепкого здоровья и благополучия
  • Круто! будет сладкая парочка!
  • Илоночка поздравляю)
  • Доминик,это потому что вы его из Доминиканы привезли)))Класс
  • Поздравляю, я так и знала что будет мальчишка
  • Поздравляю с мальчиком, это счастье
  • Клас. Вітаю,Вас! Мабуть мрія багатьох дочка і синочок! Міцного здоров’я вашій сім’ї
  • Прийміть щирі вітання!!!! Це просто бомбезна новина

Нежная и красивая: беременная Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего малыша

Скриншот комментариев

Отметим, что Илона с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию и на этот раз как раз очень хотели мальчика.

Напомним, ранее беременная звезда Танцев со звездами Илона Гвоздева снялась полностью обнаженной.

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