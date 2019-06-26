"Неземная красота": Лилия Ребрик заворожила романтикой в невесомом платье

Ребрик сделала новые фото на рассвете
Лилия Ребрик – постоянный источник стильного вдохновения и энергии. Украинская телеведущая буквально каждый день радует свою многотысячную армию поклонников модными нарядами. И каждый раз – это что-то новенькое. Отметим, что Ребрик является ведущей популярного утреннего шоу "Ранок з Україною", в рамках которого от эфира к эфиру и появляется в различных образах.
Так, на свой instagram-страничке Ребрик показала новый стильный выход. На этот раз телеведущая блистала в воздушном летнем платье с трендовым сегодня плиссе. Платье отличается пышной ассиметричной юбкой с небольшим шлейфом, который эффектно развивается на ветру. Плечи открыты, а талию подчеркивает тонкий пояс.
Свой романтичный образ Ребрик дополнила туфлями яркого розового оттенка на высокой шпильке. Волосы распущены, а в ушках – массивные белые серьги.
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Фото, сделанные на рассвете, особые… Любимое утро, любимый цвет, любимый крой, любимое лето. Не идешь - а как-будто летишь птицей", - романтично подписала новые фото Ребрик.
Конечно же, поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы:
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebr
Кстати, сегодня телеведущая уже удивляла новыми фото и фигурой. Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы.
Также до этого Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне. Телеведущая тогда решила забавно поразмышлять о "дне сна".