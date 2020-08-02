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Неземная красота! Джамала с младшим сыночком очаровала нежной фоооткрыткой из Турции

Воскресенье 02 августа 2020 15:47
Неземная красота! Джамала с младшим сыночком очаровала нежной фоооткрыткой из Турции
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица поделилась душевным кадром с маленьким Селим-Гираем

Джамала вместе со своей большой семьей по примеру многих звездных коллег решила отправиться на турецкий курорт. Певица облюбовала Мармарис и даже рискнула взять с собой 1,5 месячного сыночка Селим-Гирая. Также компанию ей составил муж Бекир Сулейманов, старший сын Эмир-Рахман, а также сестра с племянницами. Артистка успела опубликовать первые фото младшего мальчика с папой и тетей, а теперь и сама сделала снимок с крохой на руках во время купания.

Отдельно стоит сказать о впечатляющих пейзажах за спиной у артистки – море и горы, лазурная вода делают фотооткрытку яркой и объемной. "Остров", - подписала душевный кадр звезда.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и забросали маму и кроху комплиментами и лестными комментариями.

Неземная красота! Джамала с младшим сыночком очаровала нежной фоооткрыткой из Турции

Джамала с младшим сыном Селим-Гираем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Словно девчонка: Джамала в купальнике покорила пышным бюстом и натуральной красотой

  • Боже, какая прелесть!
  • Какая прелесть!
  • Краса неземна
  • На таком фоне невероятном такая красота
  • Как это мило.... Здоровья крепкого ангелочку
  • Ну такий уже карапузик
  • Нежнятина
  • Маленький очаровательный купальщик
  • Супер
  • Красотень!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала назвала себя "безумной", признавшись, что улетела за границу с двумя маленькими детьми.

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