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Незаконно красивая: Тина Кароль завела сеть чувственным фото без белья

Суббота 01 августа 2020 15:21
Незаконно красивая: Тина Кароль завела сеть чувственным фото без белья
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Артистка показала обнаженную спину, позируя в шелковой комбинации

Тина Кароль является одной из самых женственных и изысканных певиц Украины. Поп-дива регулярно радует своих многочисленных поклонников пикантными и жаркими, но при этом совсем не вульгарными снимками. На днях артистка поделилась чувственным кадром, который вызвал настоящий ажиотаж в сети.

Тина примерила шелковое платье-комбинацию перламутрового цвета, под которое не стала надевать нижнее белье. Нежный образ она дополнила распущенными волосами и нюдовым макияжем без фирменной красной помады.

Знаменитость демонстрирует на камеру обнаженную спину и пронзительный взгляд.

Незаконно красивая: Тина Кароль завела сеть чувственным фото без белья

Тина Кароль в шелковой ночнушке заворожила чувственным кадром (фото: instagram.com/tina_karol)

Снимок вызвал настоящий восторг среди пользователей сети, которые обрушили на Кароль лавину комплиментов.

  • Незаконно красивая!
  • афигенная
  • Волшебная
  • Хорошая
  • Огоооонь жара
  • Ну,что я могу сказать...Я ТАЮ. Тина,а вы знаете ,что незаконно быть такой красивой?
  • Самая красивая
  • Невероятная
  • Горячо
  • Я тону в этих глазах, Королева
  • Несите огнетушитель тут пожар
  • Як завжди ніжна і спокуслива.

Незаконно красивая: Тина Кароль завела сеть чувственным фото без белья

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро, где исполнила свои известные хиты.

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