Незаконно красивая: Тина Кароль завела сеть чувственным фото без белья

Артистка показала обнаженную спину, позируя в шелковой комбинации
Тина Кароль является одной из самых женственных и изысканных певиц Украины. Поп-дива регулярно радует своих многочисленных поклонников пикантными и жаркими, но при этом совсем не вульгарными снимками. На днях артистка поделилась чувственным кадром, который вызвал настоящий ажиотаж в сети.
Тина примерила шелковое платье-комбинацию перламутрового цвета, под которое не стала надевать нижнее белье. Нежный образ она дополнила распущенными волосами и нюдовым макияжем без фирменной красной помады.
Знаменитость демонстрирует на камеру обнаженную спину и пронзительный взгляд.
Тина Кароль в шелковой ночнушке заворожила чувственным кадром (фото: instagram.com/tina_karol)
Снимок вызвал настоящий восторг среди пользователей сети, которые обрушили на Кароль лавину комплиментов.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро, где исполнила свои известные хиты.