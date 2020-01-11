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Невероятное счастье: Регина Тодоренко умилила фото с сыночком и откровениями о семье

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2020 - 09:47
Невероятное счастье: Регина Тодоренко умилила фото с сыночком и откровениями о семье
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала, как отпраздновала особенный для ее семьи Новый год

Регина Тодоренко встретила Новый год в кругу семьи – ведущая успела вернуться домой с острова Бали, где отдыхала с сыном Михаилом. На курорте она вновь насладилась любимым, но забытым занятием – серфингом. На странице в Instagram Регина призналась, что праздновать Новый год в кругу семьи для них с мужем – большая редкость, и поэтому она была счастлива в 2020-м положить начало новой прекрасной традиции.

Звезда "Орла и Решки" опубликовала трогательный домашний кадр с сыночком. Малыш разместился на уютной кровати с вязанным трикотажным пледом и множеством подушек. Майкл так и норовит исследовать все вокруг, а его звездная мама пытается удержать любопытного малыша и с улыбкой наблюдает за ним.

Регина сидит на полу в одном коротком белом атласном халате. На заднем фоне видно высокую, красиво украшенную елку и множество шариков с забавным изображением панды.

Невероятное счастье: Регина Тодоренко умилила фото с сыночком и откровениями о семье

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Праздновать Новый год дома с семьей стало для нас с Владом Топаловым большой редкостью, но в 2020 мы решили сделать все по-новому. Это какое-то невероятное счастье просто быть втроем в своей маленькой берлоге", - призналась она.

Поклонники оценили милый душещипательный кадр с мамой и сыном и оставили для них массу комплиментов.

  • Какой сладкий круглик &бублик, как его еще не съели
  • Такой бубусик сладкий, здоровья ему
  • Какой вкусный хомячок
  • Красивый малыш
  • Как это мило
  • Ой, какой он большой стал
  • Потрясающее и очень теплое фото
  • У тебя такой мальчик хороший
  • Красивое фото
  • Как мило

Скриншот комментариев

Кстати, сейчас Регина Тодоренко находится в Одессе. По всей видимости, ведущая приехала к родителям. В "сториз" она показала несколько кадров из солнечной "Южной Пальмиры" и отметила, что в городе тепло и ветрено.

Напомним, что Влад Топало рассказал, как провел Новый год в семейном кругу и показал впечатляющий подарок сыну, который пришелся по вкусу и ему самому.

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