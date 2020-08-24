Невероятно мило! Билык в дерзком мини с неожиданным принтом душевно поздравила украинцев

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Певица вместе с коллегой исполнила традиционую праздничную украинскую песню

Ирина Билык вместе со множеством коллег-звезд в День Независимости Украины приняла участие в праздничном концерте, который состоялся в понедельник, 24 августа на Софийской площади в Киеве. Она оригинально поздравила украинцев с праздником, а помог ей в этом певец Александр Пономарев.

Артисты сняли видео на територии заповедника София Киевская и спели для поклонников знаковую композицию.

"Дорогая Украина! Со Святой Софии хочу поздравить тебя с днем рождения, с Днем Независимости", - обратился к украинцам, сидя за роялем прямо на улице, певец и спел под аккомпанемент виолончелистов вместе с подошедшей к нему Ириной традиционную праздничную украинскую композицию "Многая літа!".

Отдельно стоит сказать об образе Ирины. Она предстала перед поклонниками в маленьком черном платье с принтом в виде портрета Леси Украинки и дополнила лук ботфортами и шляпой, а также стильным пиджаком оверсайз. Идеально выпрямленные белокурые волосы и макияж с акцентом на глаза стали эффектным завершением гармоничного и дерзкого образа.

Поклонники артистов пришли в восторг от их душевного дуэтного экспромта.

Очень красиво

Класно! Супер!

Как красиво, талантливо

Невероятно милое видео

Зі Святом і Вас! Яка гарна пара

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Ирина Билык показала яркий отдых с младшим сыном Табризом в Турции.