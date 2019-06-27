Невероятно красиво: Джамала растрогала семейной фотосессией в лавандовом поле

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Кадры получились очень нежные и красочные

Украинская певица Джамала с удовольствием делится с поклонниками семейными кадрами, не боясь демонстрировать свое счастье. Недавно артистка вместе с мужем Сеит-Бекиром и сыночком Эмиром-Рахманом устроили яркую фотосессию в лавандовом поле, и артистка наконец поделилась результатом на своей странице в Instagram.

Джамала опубликовала нежные и трогательные кадры, на которых позирует вместе с любимыми мужчинами среди живописных цветов. Все трое выглядят очень счастливыми и радостно улыбаются.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

На одном из снимков запечатлен малыш Эмир-Рахман, который сидит на стуле с букетиком лаванды в руке и весело смеется.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Ребенок позировал в белой футболке и черных шортах, а сама артистка примерила роскошное летнее платье от украинского дизайнера Лилии Пустовит. Белый наряд украшен крупным цветочным принтом черного цвета.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица крымскотатарского происхождения также посвятила любимому сыночку стихотворение собственного сочинения.

"Человеку год и три:

Смех, капризы. Научи,

Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,

Чтоб хотелось жить и петь,

И с тобой все кашки есть.

Как "качать", не зная жанра,

Подпевая "хахаха"

В милой "Johnny, Yes Papa"!

Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,

всем здоровья и любви.

Ты пружинку заводи,

не дай Бог сесть на секунду, чтоб

Ана не расслаблялась,

а с тобой всегда игралась.

Рано утром, ночью поздней

Ты всегда стоишь на страже,

чтоб не тратиться на сон,

Ведь задач-то полон дом!!!

*ана - мама крымскотатарский", - написала Джамала.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики артистки поспешили оставить свои растроганные отзывы, умиляясь такой красивой семьей и живописным местом съемки.

Какая прелесть! Как же быстро летит время, вроде только вчера читала ваш пост о первом месяце, а тут уже год и три

Вы очень красивая семья! Здоровья и благополучия!

Машалла!! Джа- ты супер!!!

Красивая семья

Малыш такой гарнюня. Здоровья и счастья ему и его родителям)))

Очень мило. Счастья Вам!!!!!!!!!

Так швидко вирiс, щастя вам

Схожий на вашу маму ;)

Прекрасные)

Які гарні

Малий вилiтий Тато!!!

Дуже гарні фото і милі

Ми-ми-ми, такие классние

Це дуже мило

Татова копія

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала показала бекстэйдж видео с красочной фотосессии среди лаванды.

А до этого Джамала сняла на видео прогулку с подросшим сыночком. Отметим, что не так давно певица вернулась с Марокко, куда она отправилась на отдых с Сеит-Бекиром. Молодая мама соскучилась за своим сыночком и поспешила по приезду провести с ним время.

Также Джамала в роскошном платье-вышиванке заворожила ярким "луком". Певица показала фотографии с последнего города, в котором она побывала в Марокко - Рабат.