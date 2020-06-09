Невероятная Ризатдинова поделилась лайфхаком, который поможет сесть на шпагат

Анна Ризатдинова научила быстро садиться на шпагат (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Быстро научиться садиться на шпагат можно, если следовать советам Анны Ризатдиновой

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о том, как быстро сесть на шпагат. Красавица-чемпионка объяснила некоторые моменты в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на канале "Украина"

"Продольный и поперечный шпагаты - это, в принципе, одно и то же. Если вы растянете мышцы под коленками, то вы сядете как на продольный, так и на поперечный шпагат", - сказала спортсменка.

Однако, чтобы не травмировать мышцы, важно правильно заниматься.

"Зайдите на мою страничку, где в сториз есть тренировка, которая состоит из 10 упражнений", - посоветовала Анна.

Но тем, кто загорелся желанием сесть на шпагат за неделю, лучше запастись терпением, потому что семи дней явно будет мало.

"Если ежедневно тренироваться, то уйдет где-то месяц, прежде чем вы сядете на шпагат... Некоторые люди хотят сделать это за неделю. Так не получится. Растяжка требует постоянных повторений. То есть никаких пауз", - сказала олимпийская чемпионка.

Также Анна объяснила, почему так важно тренироваться каждый день.

"Если мышцы три дня отдохнули - все, они уже не такие эластичные. Мышцы уже забыли, что от них хотели несколько дней назад. Желание сесть на шпагат требует ежедневной работы над собой. Без перерывов. Поэтому заходите на мою страничку и пользуйтесь", - посоветовала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова сама легко садится на шпагат (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ранее мы рассказывали, что Анна Ризатдинова в стильном наряде позировала у мусорки.

Также Ризатдинова поделилась секретами стройности и похудения на карантине.

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Автор: Мария Бойко