Невероятная: Лилия Ребрик в стильном костюме призналась, чем спасается от холодов и морозов

Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

Украинская ведущая Лилия Ребрик еще с начала карантина проводит время дома весело и с пользой: готовит со своими малышками, танцует с мужем Андреем Диким и не забывает радовать фолловеров вкусными рецептами.

Также ведущая поделилась проверенным способом, как разгрузиться после новогодних застолий.

А сегодня ведущая рассказала, чем спасается от холодов, которые "накрыли" и столицу, и вообще всю страну.

"Мабуть, сьогодні була найхолодніша ніч навіть не пам’ятаю за скільки років! Я насправді не жаліюся: люблю зиму отак - епізодично! Хрещенські морози - і ок, мені достатньо холодів. Сьогодні ж зимою насолоджуйтеся! Вдома! З вікна її споглядаючи. Бо -15 - то не жарти!", - призналась Лилия.

Она добавила, что, если придется выйти из дома, обязательно хорошо одевайтесь и перед выходом поешьте чего-то горячего и питательного: бульон, суп, мясо, теплые овощи.

"Так радять лікарі! Я ж вам можу порадити - що такого теплого і поживного приготувати. Я сьогодні вдома і буду чаклувати на кухні! У мене ж у меню - індичка. І теж невипадково! Взимку вона дуже корисна, бо містить триптофан - унікальну речовину, яка допомагає організму впоратися з негативними наслідками зимового стресу. І готую я її, звісно, традиційно за дуже простим рецептом", - написала Ребрик.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Рецепт от Лилии Ребрик

Ингредиенты:

2 филе индейки;

4 ложки меда;

6 зубчиков чеснока;

4 ложки горчицы;

соль, перец, специи для птицы.

Способ приготовления:

1. Чеснок очистите, нарежьте, нашпигуйте ними ломтики филе.

2. Смешайте горчицу с медом, посолите, поперчите, добавьте специй, натрите этим "соусом" мясо и оставьте на несколько часов при комнатной температуре.

3. Разогрейте духовку до 200 градусов, заверните филе в фольгу и поставьте на противень и запекайте полторы часа.

Напомним, Лилия Ребрик умеет печь волшебное имбирное печенье. Рецепт имбирных человечков от Лилии можно найти здесь.