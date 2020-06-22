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Невероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2020 - 14:35
Невероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образом
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая начала рабочую неделю в эффектном наряде

Лилия Ребрик очень радуется лету, которое она проводит на даче с любимым мужем и дочерьми. А вот на работе телеведущая регулярно демонстрирует стильные и модные образы, восхищая своим чувством стиля и стройной фигурой. Так, эту рабочую неделю артистка решила начать в ярком наряде.

Звезда опубликовала в Instagram эффектные кадры, сделанные на улице возле студии. Лилия примерила необычный воздушный аутфит - длинное красное платье-халат с цветочным принтом, под которое надела короткую белую комбинацию.

Ведущая дополнила лук светлыми туфлями-лодочками, а волосы собрала в высокую прическу, оставив несколько прядей у лица.

Невероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

"Яскравого тижня Поділіться планами?" - прокомментировала публикацию Ребрик.

Невероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образомНевероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

Лилия Ребрик похвасталась ярким летним луком в платье-халате (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях фолловеры восхищаются красочным образом Лилии и делятся своими планами на неделю.

  • Ви неймовірна!!! В мене сьогодні перший робочий день на новому місці!)
  • Вааауууу, вам так личить цей образ. Ви неймовірна. А з планів - сьогодні вітатиму маму з днем народження)
  • Так образ дуже гарний. Вам дуже личить. А в мене по плану робочій день в таку зливу
  • Дуже гарно,сонячно і яскраво. весь день присвячений лиш синульці якому 1.5місяці
  • Обожаю эти платья
  • Красуня
  • Ви неперевершені, а втім як завжди.., гарного Вам початку тижня...
  • Лілечка, прекрасного робочого тижня Вам .
  • Очманiло красиво!
  • Чудова жінка
  • Ви неймовірна красуня. Від щирого серця бажаю Вам легкого початку тижня, гарного настрою, позитивних емоцій і всього найкращого. Бережіть себе

Невероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик растрогала признанием о муже Андрее Диком и отце и поздравила их с Днем отца.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Лилия Ребрикобразведущая
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