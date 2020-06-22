Невероятная красавица: Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

Телеведущая начала рабочую неделю в эффектном наряде
Лилия Ребрик очень радуется лету, которое она проводит на даче с любимым мужем и дочерьми. А вот на работе телеведущая регулярно демонстрирует стильные и модные образы, восхищая своим чувством стиля и стройной фигурой. Так, эту рабочую неделю артистка решила начать в ярком наряде.
Звезда опубликовала в Instagram эффектные кадры, сделанные на улице возле студии. Лилия примерила необычный воздушный аутфит - длинное красное платье-халат с цветочным принтом, под которое надела короткую белую комбинацию.
Ведущая дополнила лук светлыми туфлями-лодочками, а волосы собрала в высокую прическу, оставив несколько прядей у лица.
"Яскравого тижня Поділіться планами?" - прокомментировала публикацию Ребрик.
Лилия Ребрик похвасталась ярким летним луком в платье-халате (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях фолловеры восхищаются красочным образом Лилии и делятся своими планами на неделю.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Лилия Ребрик растрогала признанием о муже Андрее Диком и отце и поздравила их с Днем отца.
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Автор: Lite