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Невероятная красавица: 53-летняя Ольга Сумская открыла пляжный сезон под Киевом

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.06.2020 - 15:19
Невероятная красавица: 53-летняя Ольга Сумская открыла пляжный сезон под Киевом
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса похвасталась роскошной фигурой в купальнике на отдыхе с мужем

С наступлением теплой летней погоды многих потянуло на отдых - и знаменитости не исключение. А пока границы закрыты из-за карантина, можно открывать для себя интересные уголки родной страны. Именно так и поступила знаменитая актриса Ольга Сумская - вместе с мужем Виталием Борисюком она отправилась на Голубое озеро под Киевом, где пара открыла пляжный сезон. Яркими кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На фото 53-летняя Сумская позирует на шезлонге в красивом ярко-желтом купальнике, белой шляпе и солнцезащитных очках.

Невероятная красавица: 53-летняя Ольга Сумская открыла пляжный сезон под КиевомНевероятная красавица: 53-летняя Ольга Сумская открыла пляжный сезон под Киевом

Рядом с ней пляжным отдыхом наслаждается и ее любимый муж – 56-летний актер Виталий Борисюк, с которым они вместе уже 29 лет.

Невероятная красавица: 53-летняя Ольга Сумская открыла пляжный сезон под Киевом

"Відкрили сезон разом з @vitaliyborysyuk ! Якщо кордони закриті, будемо відпочивати вдома! Теж гарно!" - прокомментировала Ольга.

Невероятная красавица: 53-летняя Ольга Сумская открыла пляжный сезон под Киевом

Ольга Сумская с мужем отдохнули на озере под Киевом (фото: instagram.com/olgasumska)

Одной из первых отреагировала старшая дочь актрисы, 30-летняя Тоня Паперная, которая недавно подарила ей второго внука.

"Выезжаю", - написала девушка, на что звездная мама заверила, что они ее очень ждут.

Пользователи сети принялись восхищаться шикарной фигурой и внешним видом Ольги, а самые внимательные заметили, что артистка удалила свою фирменную родинку над губой.

  • Красивая пара
  • Вы удалили родинку? Жаль...
  • Супер солнце что ещё надо
  • Красавица
  • Вітаю з відкриттям пляжного сезону! Ви достойна прикраса цього місця
  • Яка гарна жiночка!!!!
  • Вы, просто идеал женственности!!!!
  • Красуня. родимку видалили? ех.... все одно огонь
  • Оля ох и красивая женщина
  • отличного настроения на отдыхе!
  • Українська красуня

Невероятная красавица: 53-летняя Ольга Сумская открыла пляжный сезон под Киевом

Скриншот комментариев

Напомним, Ольга Сумская показала редкие детские кадры с дочкой-именинницей Тоней Паперной.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Ольга Сумскаяфигура
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