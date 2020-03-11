Невероятная гордость: Милла Йовович похвасталась "секретными" ролями 12-летней дочери

Милла Йовович с мужем и дочками (фото: instagram.com/millajovovich)

Милла больше не может скрывать своей радости

44-летняя Милла Йовович стала счастливой мамой сразу трех дочерей. При этом актриса не нарадуется успехам своих юных дочерей. Особенно старшей — Эвер. 12-летняя дочь именитой актрисы точно пошла по ее стопам! Уже в столь юном возрасте девочка может похвастаться началом успешной карьеры в модельном бизнесе и не менее головокружительным будущим в кинематографе. На днях счастливая звездная мама рассекретила главную “интригу года”. Милла сообщила поклонникам, в каких фильмах предложили сняться ее дочери.

Успехи юной Эвер-Габо впечатляют. Результат правильного воспитания со стороны родителей дает свои плоды. Девочка на “отлично” учится в школе, успевает посещать различные мастер-классы по актерскому мастерству, выступает в роли модели, принимает участие в общественной жизни школы. А также находит время на съемки в полнометражных и кассовых фильмах, где под начинающую актрису точно никто подстраиваться не будет.

12-летняя Эвер (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Звездная мама до последнего не раскрывала тайну и не говорила, в каких проектах дебютировала ее старшая дочь. Когда сомневаться в участии дочери не приходится, Милла смогла рассказать обо всем. И ее признание приятно удивило поклонников.

Эвер снялась в новой истории вселенной Marvel. Отметим, что фильмы, снятые по комиксам, имеют одни из самых высоких сборов в США. Дочь Миллы Йовович снялась в продолжении успешного фильма “Черная вдова”. Главная роль в киноленте досталась актрисе Скарлетт Йоханссон. А вот играла ее в детстве голубоглазая Эвер.

Отметим, что Черная вдова (Наташа Романова) — это вымышленный супергерой, появляющийся в американских комиксах, издаваемых Marvel Comics.

“Встречайте юную Черную вдову. Наконец, мы можем рассказать о секретных проектах Эвер. Она сыграет молодую Наташу Романову в фильме Marvel “Черная вдова”, который выйдет в кинотеатрах уже 1 мая”, — поделилась радостной новостью Йовович.

На этом сюрпризы от актрисы и ее семьи не закончились. Эвер также готовится к съемкам в римейке Disney про Питера Пэна. Здесь девочке осталась уже главная роль — Венди.

Съемки нового фильма о культовом Питере Пэне стартуют уже 17 апреля 2020 года в Канаде. Фильм носит название “Питер Пэн и Венди”, а режиссером станет Дэвид Лоури.

“Мы так гордимся нашим ребенком! С тех пор, как ей исполнилось 5 лет, она всегда хотела сняться в кино. И она отдала много время, сил и энергии на то, чтобы осуществить свою мечту! Поздравляю, Эвер!” — с гордостью пишет Милла.

Эвер на съемках с мамой и папой (фото: instagram.com/evergaboanderson)

К слову, пока что самой значимой в кинокарьере юной актрисы была эпизодическая роль в фильме “Обитель зла: последняя глава”. Где Эвер сыграла “младшую версию” своей реальной матери Миллы Йовович. Режиссером киноленты выступил муж Миллы и отец Эвер — Пол Андерсон.

Для 12-летней Эвер роль в продолжении истории о Питере Пэне станет самой крупной в ее карьере.