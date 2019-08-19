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"Невероятная девочка": дочь Лободы зачаровала сеть глазами-океанами

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.08.2019 - 17:29
"Невероятная девочка": дочь Лободы зачаровала сеть глазами-океанами
Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники осыпали старшую дочь певицы комплиментами

Украинская певица Светлана Лобода любит будоражить и эпатировать публику - так, недавно она показала поклонникам, как распевается перед выступлением, сидя прямо на столе в откровенном наряде. Но кроме фото в пикантных нарядах артистка также нередко показывает яркие кадры с отдыхе и трогательные снимки с детьми. Так, на новом фото в своем Instagram она похвасталась подросшей старшей дочерью Евой.

На черно-белом снимке запечатлен портрет девочки, которая проникновенно смотрит на камеру. При этом в кадре также видна рука самой Светланы, которая нежно гладит дочку по щеке. На эффектном фото глаза Евы кажутся просто-таки бездонными.

"Моя любовь", - лаконично подписала публикацию Лобода.

&quot;Невероятная девочка&quot;: дочь Лободы зачаровала сеть глазами-океанами

Фото: старшая дочь Светланы Лободы Ева (instagram.com/lobodaofficial)

Нежный снимок вызвал бурное восхищение у подписчиков исполнительницы, которые называют Еву необыкновенной и особенно восхищаются ее мудрым взглядом.

"Какая невероятная девочка", - отметила жена Монатика Ирина Демичева.

Другие пользователи сети полностью с ней согласны.

  • Божееее как Ева на Вас похожа, мы тоже ее любим как и Вас
  • Безумно красивое фото. у Евочки такой мудрый взгляд ..
  • Твоии глазааааа такиеее.....
  • Какие глаза! очень красивая
  • Какой проникновенный взгляд!!
  • Какие глазища
  • Чудесная девочка
  • Какая необыкновенная
  • Божечки какая прелесть
  • Ева очень похожа на вас)
  • Капелька Ваша
  • Глубина глаз поражает

&quot;Невероятная девочка&quot;: дочь Лободы зачаровала сеть глазами-океанами

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе каникулы в Европе. Артистка побывала в Риме и Монако.

Кстати, Светлана Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде, восхитив своих поклонников.

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