"Неузнаваема": Анна Седокова вызвала споры кардинальными переменами во внешности

Певица попросила поклонников оценить ее новый образ
Анна Седокова привыкла появлятся перед поклонниками в откровенных нарядах и пикантных образах с ярким макияжем и копной распущенных густых волос. Фаны артистки неоднократно говорили, что она так и пышет сексуальностью и соблазном, правда, из-за черезмерной откровенности образов звезда не раз попадала и под шквал критики. Анна решилась на эксперемент и пожелала отойти от привычного образа – она предстала перед подписчиками в instagram в совершенно новом имидже.
Певица устроила фотосет, на котором не только показала всю гамму эмоций, но и новую прическу – короткие темные волосы. Макияж с акцентом на глаза, эффект "голой" кожи без макияжа и губы с нюдовой помадой – такой увидели обновленную Анну поклонники.
"Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины - ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки. Давайте вы выберете номер вашего фото фаворита, напишете цифру в комментах", - предложила певица.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Мнения поклонников разделились – одним понравились перемены во внешности Анны, другие посчитали, что новый образ ей не к лицу.
Скриншот комментариев
Ранее Анна Седокова научила бороться с комплексом отличницы на собственном примере.
Напомним, что Анна Седокова посетовала на проблемы со здоровьем и поделилась детальной информацией о том, что с ней произошло.