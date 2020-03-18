Неужели это будущая модель? Синди Кроуфорд показала архивное фото, где была "нескладным подростком"

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель растрогала сеть

Синди Кроуфорд нашла оригинальный способ коротать время на карантине. Культовая модель решила перебрать старые альбомы, а заодно и показать поклонникам, какой была в детстве. Легендарная модель 90-х опубликовала кадр, на котором позирует нескладным подростком в компании друзей. В желтой футболке, высоких джинсах, скрывающих фигуру, без капли макияжа, с простой прической… В обычной девочке действительно не так просто разглядеть будущую суперзвезду.

Синди на архивном фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

«The silver lining, когда мы проводим так много времени дома: у вас есть время, чтобы упорядочить фотоальбомы... и найти такие жемчужины, как эта. Я, в средней школе... Вчера мы с друзьями проводили групповой чат, делясь нашими неуклюжими подростковыми фотографиями... Поэтому я решила, что просто начну публиковать свои! Опубликуйте свое «неловкое» фото и пометьте некоторых друзей, чтобы они делали то же самое. Это мелочи прямо сейчас!», – призвала всех Синди.

Поклонники принялись восхищаться необычным фото, а также писать комплименты и слова умиления 54-летней знаменитости.

Так прекрасна, такая же, как сейчас

Просто лучшая

Синди, я должна сказать, на этой фотографии ты очень похожа на меня, когда я была в твоем возрасте. Это смешно! Я посмотрю, может, я смогу найти это фото и поделиться им. У нас с тобой есть 2 общие черты: я тоже из Иллинойса. И у меня была родинка, правда, удалила ее 10 лет назад

Синди навсегда!

О боже! Я люблю это, хахаха

Маленькая Синди!

Ты самая хорошенькая! Я скучаю по 70-м

Такая милашка!

Я делаю то же самое! Свожу свою семью с ума

Комментарии к посту звезды (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не осталась в стороне от обсуждений и Наоми Кэмпбелл, которая всего на несколько лет младше Синди. Обе знаменитости начинали карьеру в одно время. Вместе с ними подиумы покоряли и другие супермодели, включая Кейт Мосс, Линду Евангелисту, Кристи Тарлингтон и других. «Это так прекрасно перекликается с моими школьными друзьями», – написала растроганная Наоми.

Наоми не осталась в стороне (фото: instagram.com/cindycrawford)