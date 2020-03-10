Я был нервной развалиной: Алекс Родригес рассказал, как делал предложение Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/arod)

Звезды отметили годовщину помолвки

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили год с того момента, как решили пожениться. Предложение руки и сердца возлюбленный певицы сделал ей ровно год назад, 9-го марта 2019-го года. И сегодня пара, которая пока что так и не объявила дату свадьбы, отмечает это радостное событие. Первым торжественный пост в своем микроблоге сделал Алекс. Он опубликовал настоящий мини-фильм, полный трогательных совместных моментов. Это романтический микс, который включает в себя само предложение, совместные выходы на красные дорожки, кадры из путешествий, концертов Дженнифер, домашних торжеств, прогулок, поцелуев и объятий. Все это – под вечный хит Марвина Гэя My Girl.

Видео в честь предложения руки и сердца (видео: instagram.com/arod)

Подпись бейсболист и с недавних пор бизнесмен сделал не менее трогательную: "Год назад на пляже на Багамах... Я был нервной развалиной, более нервной, чем за всю мою игровую карьеру, я опустился на одно колено и задал тебе вопрос… Ты сказала "да". Дженнифер, каждый миг с тобой – это благословение. Ты мой лучший друг, мое вдохновение, удивительная мама и образец для подражания для всех. Мне так повезло быть с тобой. Спасибо, что сделала мою жизнь лучше. Я не могу дождаться, чтобы творить больше воспоминаний с тобой. Я люблю тебя", – написал он.

Пара просто обожает друг друга (фото: instagram.com/arod)

Дженнифер в свою очередь сделала репост на собственную страницу в Instagram. И сделала свою приписку: "Это была просто мечта... Кроме того, что эта была реальность... Каждый день с тобой – это захватывающее, прекрасное приключение... Лучшее еще впереди... И какая мечта это все и всегда будет... Te amo Amor". Разумеется, фанаты не стали молчать на такой трогательной контент, буквально взорвав страницы обоих звезд пожеланиями и поздравлениями.

Танец, наделавший шума в сети (видео: instagram.com/arod)

Напомним, Алекс обожает делать совместные посты со своей будущей женой. Он показывает совместные тренировки, походы на стадион, кадры с домашних посиделок… А на днях просто покорил сеть забавным видео, снятым для Tiktok. Дженнифер в белом облегающем платье исполняет соблазнительный танец, пока Алекс снимает ее на телефон. После пара меняется местами: теперь Алекс в белом платье пытается выполнить те же движения, а Лопес в костюме его снимает. Нужно отметить, что ролик набрал популярность не только в Tiktok: поклонники и многочисленные порталы продолжают делать репосты, несмотря на то что видео уже несколько дней.