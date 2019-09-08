"Нереально красивые": Лилия Ребрик покорила сеть нежной фотосессией с дочками

Мама с дочерьми примерили эффектные наряды в одном стиле
Лилия Ребрик едва ли не каждый день примеряет стильные и яркие образы для съемок в утреннем шоу, регулярно восхищая поклонников и зрителей. Она с удовольствием демонстрирует их также и на фото, на которых всегда получается просто замечательно - к слову, недавно ведущая поделилась своими секретами, как же хорошо выглядеть на любом снимке. Похоже, что маленькие дочери теледивы пойдут по ее стопам, ведь она с детства приучает их к красивой и стильной одежде.
Ребрик снялась в нежной и очень атмосферной фотосессии вместе с доченьками - семилетней Дианой и годовалой Полиной. Звездная мама с дочерьми примерили эффектные наряды в одном стиле - светлые джинсы и белые блузки.
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Лилия и Диана также дополнили образ похожие кепки, сделанные будто соломенные шляпки. При этом у девочки спереди еще и приделано что-то наподобие вуали. Маленькой Полине же сделали забавный высокий хвостик.
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Три красотки позировали на улице, много улыбались и явно получали удовольствие от процесса.
"Історія одного дня..." - написала ведущая, оставив также множество сердечек.
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики Ребрик пришли в полный восторг от очаровательных кадров и оставили много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, стильная Лилия Ребрик с партнером по шоу Анатолием Анатоличем позировала у трактора на забавном снимке.
Ранее Лилия Ребрик показала школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой и поинтересовалась у пользователей сети, похожи ли они.