"Нереально красивые": Лилия Ребрик покорила сеть нежной фотосессией с дочками

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Мама с дочерьми примерили эффектные наряды в одном стиле

Лилия Ребрик едва ли не каждый день примеряет стильные и яркие образы для съемок в утреннем шоу, регулярно восхищая поклонников и зрителей. Она с удовольствием демонстрирует их также и на фото, на которых всегда получается просто замечательно - к слову, недавно ведущая поделилась своими секретами, как же хорошо выглядеть на любом снимке. Похоже, что маленькие дочери теледивы пойдут по ее стопам, ведь она с детства приучает их к красивой и стильной одежде.

Ребрик снялась в нежной и очень атмосферной фотосессии вместе с доченьками - семилетней Дианой и годовалой Полиной. Звездная мама с дочерьми примерили эффектные наряды в одном стиле - светлые джинсы и белые блузки.

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия и Диана также дополнили образ похожие кепки, сделанные будто соломенные шляпки. При этом у девочки спереди еще и приделано что-то наподобие вуали. Маленькой Полине же сделали забавный высокий хвостик.

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Три красотки позировали на улице, много улыбались и явно получали удовольствие от процесса.

"Історія одного дня..." - написала ведущая, оставив также множество сердечек.

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Ребрик пришли в полный восторг от очаровательных кадров и оставили много теплых отзывов.

Красивые дети у красивых родителей! Вы прекрасны!!!

Очень все красиво! Не перестаю восхищаться

Вы такие классные)))

Такая красивая семья)))

Прекрасная фотосессия, девчушки прелестны

Красотули

Дякую за зйомку та настрій, які ви створювали всією сім’єю )

Ви бомбєзні!!!

Дівчатка, ви чудові!

Какие красивые детки

Дівчата, ви нереальні красуні

Такі неймовірні. Стильні й вродливі!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, стильная Лилия Ребрик с партнером по шоу Анатолием Анатоличем позировала у трактора на забавном снимке.

Ранее Лилия Ребрик показала школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой и поинтересовалась у пользователей сети, похожи ли они.