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"Нереально красивая": Тина Кароль восхитила фанов фото без белья

Lite » Звезды 26.12.2018 - 11:03
"Нереально красивая": Тина Кароль восхитила фанов фото без белья
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники отметили, что певица выглядит счастливой

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно представила пикантное видео на новую композицию, порадовала поклонников новым эффектным снимком. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем артистка запечатлена в бежевом пиджаке, надетом на голое тело - на снимке видно, что белья под ним нет. Волосы Тины раскиданы по плечам, а сама она улыбается и загадочно смотрит в сторону.

&quot;Нереально красивая&quot;: Тина Кароль восхитила фанов фото без белья

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Менее чем за час публикация Кароль набрала более 5 тысяч лайков. В комментариях фаны отметили, что исполнительница очень красивая, а также выглядит счастливой.

"Главное, что счастливая";

"Что может быть лучше счастливой Тины? Только рядом с ней счастливый Веня";

"Нереально красивааая";

"Нереально красива ,еталон жіночності та елеганції";

"Такая счастливая";

"Настоящая и это обезоруживает... Заворачивает красотой...";

"Глазки так сверкают. И такая улыбка, аж тепло становится";

"Няшка-обояшка. Ваша улыбка делает счастливыми слишком многих...";

"На кого так смотрим? С такими счастливыми глазами", - пишут фолловеры.

&quot;Нереально красивая&quot;: Тина Кароль восхитила фанов фото без белья

&quot;Нереально красивая&quot;: Тина Кароль восхитила фанов фото без белья

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль пожаловалась на неприятность с елкой. Оказалось, что новогодняя красавица звезды упала, а все стекляные игрушки побились. Тине пришлось срочно заниматься уборкой и собирать осколки с пола.

Кроме того, Тина Кароль покорила фанов утонченным образом во время появления в студии одного из ведущих украинских каналов.

Также Тина Кароль поделилась впечатлениями от съемок нового сезона шоу "Голос", а также рассказала, как ей работается с коллегами-мужчинами.

Видео: РБК-Украина

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