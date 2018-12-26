"Нереально красивая": Тина Кароль восхитила фанов фото без белья

Поклонники отметили, что певица выглядит счастливой
Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно представила пикантное видео на новую композицию, порадовала поклонников новым эффектным снимком. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На нем артистка запечатлена в бежевом пиджаке, надетом на голое тело - на снимке видно, что белья под ним нет. Волосы Тины раскиданы по плечам, а сама она улыбается и загадочно смотрит в сторону.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Менее чем за час публикация Кароль набрала более 5 тысяч лайков. В комментариях фаны отметили, что исполнительница очень красивая, а также выглядит счастливой.
"Главное, что счастливая";
"Что может быть лучше счастливой Тины? Только рядом с ней счастливый Веня";
"Нереально красивааая";
"Нереально красива ,еталон жіночності та елеганції";
"Такая счастливая";
"Настоящая и это обезоруживает... Заворачивает красотой...";
"Глазки так сверкают. И такая улыбка, аж тепло становится";
"Няшка-обояшка. Ваша улыбка делает счастливыми слишком многих...";
"На кого так смотрим? С такими счастливыми глазами", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль пожаловалась на неприятность с елкой. Оказалось, что новогодняя красавица звезды упала, а все стекляные игрушки побились. Тине пришлось срочно заниматься уборкой и собирать осколки с пола.
Кроме того, Тина Кароль покорила фанов утонченным образом во время появления в студии одного из ведущих украинских каналов.
Также Тина Кароль поделилась впечатлениями от съемок нового сезона шоу "Голос", а также рассказала, как ей работается с коллегами-мужчинами.
Видео: РБК-Украина