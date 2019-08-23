ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нереально красивая": Надя Дорофеева в мини-платье украсила обложку глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 13:32
"Нереально красивая": Надя Дорофеева в мини-платье украсила обложку глянца
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица в эффектном наряде снялась для сентябрьского номера Cosmopolitan

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно позабавила поклонников сонным фото из отпуска с любимым мужем Владимиром Дантесом, похвасталась новым достижением. Как рассказала артистка на своей страничке в Instagram, она стала главной героиней сентябрьской обложки глянцевого украинского журнала Cosmopolitan. Причем она - первая украинская звезда, которая сделала это уже во второй раз.

Надя позировала в эффектном мини-платье насыщенного голубого цвета, изюминкой которого является ассиметричный крой - у наряда один рукав, второе же плечо обнажено, а также оригинальный разрез снизу. Дополняют лук красиво уложенные длинные волосы, сережки-висюльки и нежный красивый макияж.

"Я сделала это еще раз!" - прокомментировала Дорофеева фото, на котором держит журнал со своим изображением в руках.

&quot;Нереально красивая&quot;: Надя Дорофеева в мини-платье украсила обложку глянца

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники порадовались за любимую артистку и засыпали ее восторженными комплиментами.

&quot;Нереально красивая&quot;: Надя Дорофеева в мини-платье украсила обложку глянца

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/cosmopolitanukraine)

  • Это круто
  • Очень гордимся тобой. Нереально красивая
  • Ты достойна появится на этой обложке ещё тысячу раз
  • Надюша, самая прекрасная
  • Она сделала это ещё раз
  • Самая лучшая артистка на обложке самого лучшего журнала
  • Надя - ну ты бомба просто! Я восхищаюсь)
  • Ты должна быть на всех обложках журнала...
  • Ты лучшая!!
  • Платье прям под тебя, рука с татуировками открыта. я кайфую....

&quot;Нереально красивая&quot;: Надя Дорофеева в мини-платье украсила обложку глянца

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии артиста. График группы расписан на много месяцев вперед и они, как никто другой знают, что такое депрессия и упадок сил.

Ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Ирина Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!

"Стандартные болезни артистов": Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии Найди Дантеса: Надя Дорофеева позабавила "сонным" фото из отпуска
Новости Украины Надя Дорофеева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь