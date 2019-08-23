"Нереально красивая": Надя Дорофеева в мини-платье украсила обложку глянца

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица в эффектном наряде снялась для сентябрьского номера Cosmopolitan

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно позабавила поклонников сонным фото из отпуска с любимым мужем Владимиром Дантесом, похвасталась новым достижением. Как рассказала артистка на своей страничке в Instagram, она стала главной героиней сентябрьской обложки глянцевого украинского журнала Cosmopolitan. Причем она - первая украинская звезда, которая сделала это уже во второй раз.

Надя позировала в эффектном мини-платье насыщенного голубого цвета, изюминкой которого является ассиметричный крой - у наряда один рукав, второе же плечо обнажено, а также оригинальный разрез снизу. Дополняют лук красиво уложенные длинные волосы, сережки-висюльки и нежный красивый макияж.

"Я сделала это еще раз!" - прокомментировала Дорофеева фото, на котором держит журнал со своим изображением в руках.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники порадовались за любимую артистку и засыпали ее восторженными комплиментами.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/cosmopolitanukraine)

Это круто

Очень гордимся тобой. Нереально красивая

Ты достойна появится на этой обложке ещё тысячу раз

Надюша, самая прекрасная

Она сделала это ещё раз

Самая лучшая артистка на обложке самого лучшего журнала

Надя - ну ты бомба просто! Я восхищаюсь)

Ты должна быть на всех обложках журнала...

Ты лучшая!!

Платье прям под тебя, рука с татуировками открыта. я кайфую....

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии артиста. График группы расписан на много месяцев вперед и они, как никто другой знают, что такое депрессия и упадок сил.

Ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Ирина Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!