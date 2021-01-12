Нереальная красота: Надя Дорофеева восхитила сеть горячим видео с мужем под струями водопада

Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)

Украинская певица и наставник в проекте "Голос страны", 1+1, Надя Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом улетели греться на Бали, подальше от работы и киевских холодов. Певица наконец-то снова появляется в своем микроблоге в купальнике, чем несказанно радует фолловеров.

Недавно она похвасталась шикарной фигурой в коротких шортах на байке.

По всей видимости, фотографом Нади стал ее муж певец Владимир Дантес. На этот раз пара позирует вместе: они отправились исследовать местные красоты - и выбор пал на водопад.

"Это Вова, я и водопад Kanto Lampo", - написала певица под невероятной красоты видео, где пара держится за руки под струями воды. Сказочно красивая природа, любовь и мокрые волосы - Дорофеева просто взорвала сеть горячими кадрами.

Надя! Это капец, как красиво!

Фантастика

Вау!

Как же нерельно красиво!

Фанаты и коллеги украинских звезд не стали сдерживать своих эмоций и засыпали Надю и Вову своими лайками и восторгами.

Надя Дорофеева (фото, видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, ранее Дорофеева продемонстрировала свою шикарную фигуру, чем вызвала у фанатов бурю эмоций. Надя в откровенном купальнике позирует в пикантной позе. Nude mood!